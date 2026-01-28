Latvijas telpu futbolistiem izšķirošā cīņa par tikšanu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā
Latvijas vīriešu telpu futbola izlase šodien Rīgā Eiropas čempionāta trešajā mačā spēkosies ar Horvātiju, neizšķirta gadījumā, visticamāk, iekļūstot ceturtdaļfinālā.
A apakšgrupas spēle "Xiaomi arēnā" sāksies plkst. 17.30, tiešraidē maču pārraidot televīzijas kanālam LTV7.
Latvijas izlase pirms noslēdzošā apakšgrupas mača ar trim punktiem divās spēlēs saglabā izredzes uz iekļūšanu ceturtdaļfinālā. Uzvaras gadījumā latvieši droši kvalificēsies nākamajai kārtai, bet neizšķirta gadījumā Latvijas izlase ceturtdaļfinālā iekļūs, ja grupas otrajā spēlē Francijas valstsvienība nezaudēs Gruzijas futbolistiem vairāk nekā ar trīs vārtu starpību.
Francijas un Gruzijas izlašu spēle plkst. 17.30 norisināsies "Žalgiris" arēnā Lietuvas pilsētā Kauņā. Jau vēstīts, ka Latvijas telpu futbolisti turnīra pirmajā spēlē ar 4:0 pieveica Gruziju, bet otrajā mačā ar 0:5 piekāpās Francijai. Savukārt horvāti čempionāta pirmajā spēlē cīnījās neizšķirti 2:2 ar Franciju, bet otrajā mačā tika pie vēl viena punkta pēc neizšķirta 2:2 ar Gruziju.
Galvenais treneris Masimiljāno Bellarte sastāvā pulcējis spēlētājus no trīs pašmāju klubiem, kā arī komandām Beļģijā, Itālijā un Portugālē.
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas izlase aizvadīja 14 spēles, kurās izcīnīja septiņas uzvaras, divreiz cīnījās neizšķirti un piedzīvoja piecus zaudējumus.
Latvijā notiek tikai A apakšgrupas spēles, jo Eiropas Futbola federāciju asociācija (UEFA), izdabājot Baltkrievijai, C un D apakšgrupu uzņemšanu uzticēja Slovēnijai. B apakšgrupas mači notiks Kauņā.
Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā no 21. janvāra līdz 7. februārim pirmo reizi vēsturē norisinās trīs valstīs - Latvijā, Lietuvā un Slovēnijā.
Rīgā notiek A apakšgrupas spēles, kā arī tiks aizvadīts viens ceturtdaļfināla mačs 31. janvārī starp Latvijas izlases pārstāvētās A grupas uzvarētājiem un Lietuvas izlases pārstāvētās B grupas otrās vietas ieguvējiem.
Latvijas telpu futbola izlase:
vārtsargi - Rainers Mūrnieks, Igors Labuts (abi - "Riga");
universālie spēlētāji - Andžejs Mickēvičs, Viktors Kuļepovs, Renards Ūdris, Vlads Rimkus, Germans Matjušenko (visi - "Riga"), Sergejs Motiļs, Toms Kristians Grīslis, Ņikita Jelagovs (visi - "Beitar"), Edgars Tarakanovs ("Anderlecht", Beļģija), Andrejs Baklanovs ("Genova", Itālija), Miks Babris ("Famalicao", Portugāle), Aleksandrs Kuļešovs ("Salaspils").