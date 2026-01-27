Girgensonam liels spēles laiks un veseli trīs noraidījumi Tampabejas uzvarā NHL
Latvijas uzbrucējs Zemgus Girgensons pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē kopā ar Tampabejas "Lightning" izcīnīja uzvaru.
"Lightning" mājās ar 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) uzvarēja Jūtas "Mammoth", tiekot pie sestā panākuma pēc kārtas savā laukumā. Girgensons uz ledus pavadīja 16 minūtes un 39 sekundes, no kurām divas minūtes un 16 sekundes spēlēja mazākumā. Latviešu uzbrucējs sev atvēlētajā laikā bloķēja četrus metienus, pielietoja vienu spēka paņēmienu, pārtvēra vienu ripu un nopelnīja sešas soda minūtes, maču noslēdzot ar neitrālu lietderības koeficientu. Mājinieku abus vārtus guva vairākumā, precīziem esot Darenam Redišam un Entonijam Sirelli.
"Lightning" vārtsargs Andrejs Vasiļevskis atvairīja visus 28 pretinieku metienus, tiekot pie savas otrās "sausās" uzvaras šosezon un 42. tāda mača karjerā. Šī bija Vasiļevska 354. uzvara līgā, kas ļāvis apsteigt tautieti Jevgēņiju Nabokovu un pakāpties uz piekto vietu uzvaru skaitu ziņā ārpus Ziemeļamerikas dzimušo vārtsargu vidū. Vairāk uzvaras NHL regulārajos čempionātos no Eiropas vārtsargiem ir tikai Henrikam Lundkvistam (459), Sergejam Bobrovskim (439), Dominikam Hašekam (389) un Pekam Rinnem (369).
"Lightning" ar 70 punktiem 50 spēlēs ir Austrumu konferences līdervienība un nākamo spēli aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad savā laukumā tiksies ar Vinipegas "Jets" hokejistiem.
Citā spēlē "sauso" zaudējumu Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārā čempionāta spēlē pirmdien piedzīvoja Filadelfijas "Flyers" komanda, kurai ilgāku laiku traumas dēļ nevarēs palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols. "Flyers" savā laukumā ar 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) piekāpās Ņujorkas "Islanders" vienībai. Divus vārtus viesu rindās guva Žans-Gabriels Pažo, ar 1+1 izcēlās Metjū Barzals, bet vēl vienus vārtus guva Tonijs DiAndželo. "Islanders" vārtsargs Iļja Sorokins atvairīja 21 metienu un tika pie sestās "sausās" uzvaras šosezon, kas ir labākais rādītājs līgā. NHL karjerā Sorokinam šī bija 28. spēle bez ielaistiem vārtiem.
Jau ziņots, ka Latvijas izlases uzbrucējs Ābols pirms desmit dienām mačā ar Ņujorkas "Rangers" lauza potīti, kas liegs viņam spēlēt vairākus mēnešus. Trauma latviešu uzbrucējam neļaus piedalīties Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs, bet nav izslēgts, ka NHL laukumos viņš šosezon vēl atgriezīsies.
"Flyers" ar 57 punktiem 51 spēlē Austrumu konferencē atrodas desmitajā pozīcijā un nākamo spēli aizvadīs naktī uz ceturtdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvēto Kolumbusas "Blue Jackets" komandu.