Bendikai un Birkentālam 19. vieta Pasaules kausā jauktajā pāru stafetē
Latvijas biatlonisti Baiba Bendika un Renārs Birkentāls sestdien Čehijā Pasaules kausa sestajā posmā jauktajā pāru stafetē ierindojās 19. pozīcijā.
Uzvaru izcīnīja Vācijas duets Marlēne Fihtnere un Leonards Pfunds, kurus pēc pēdējās šaušanas vadībā izvirzīja Pfunds. Vācieši ar četrām rezerves patronām finišu sasniedza pēc 34 minūtēm un 53,3 sekundēm.
Otrie, zaudējot 6,5 sekundes, bija somi Suvi Minkinena un Tero Sepala, bet labāko trijnieku noslēdza francūži Žanna Rišāra un Emiljēns Kods. Otrās un trešās vietas ieguvēji izmantoja attiecīgi astoņas un sešas rezerves patronas.
Latvijas biatlonisti četriem soda apļiem un 21 rezerves patronu finišā atpalika no uzvarētājiem trīs minūtēm un 41,5 sekundēm.
Bendika pirmajā šaušanā guļus izmantoja visas trīs rezerves patronas un nopelnīja soda apli, bet šaušanā stāvus viņa izmantoja vēl trīs rezerves patronas un nodeva stafeti 20. vietā. Birkentāls pirmajā šaušanā aizvēra visus mērķus ar divām rezerves patronām, un šaušanā stāvus viņš tika pie viena soda apļa, saglabājot 20. pozīciju.
Savā otrajā etapā Bendika otrajā šaušanā guļus izmantoja divas rezerves patronas, un šaušanā stāvus viņai vajadzēja vēl trīs rezerves patronas, nododot stafeti 18. vietā.
Pēdējā etapā Birkentāls noslēdzošajās ugunslīnijās izmantoja vēl piecas rezerves patronas un nopelnīja divus soda apļus, līdz finišam apsteidzot vēl ASV un izcīnot 19. vietu.
Finišu sasniedza 20 no 24 startējušajiem pāriem, bet četri dueti tika apsteigti par apli.
Sestdien vēl plkst. 16.10 paredzēta jauktā stafete ar četriem dalībniekiem. Sacensības tiešraidē translēs kanālā LTV7.
Jauktajā stafetē Annijai Keitai Sabulei, Sanitai Buliņai, Aleksandram Patrijukam un Edgaram Misem būs 18. numurs no 20 komandām.
Jauktās stafetes šosezon aizvadītas tikai pirmajā posmā Estešundā. Pāru stafetē Birkentāls un Estere Volfa izcīnīja 14. vietu, bet klasiskajā jauktajā stafetē Patrijukam, Misem, Bendikai un Buliņai bija 21. pozīcija.
Pasaules kausa sestais posms svētdien noslēgsies ar sacensībām ar kopēju startu. Tām kvalificējies ir Birkentāls, bet Bendika ir viena no tuvākajām rezervistēm.
Pasaules kausa sacensībās šosezon ir deviņi posmi. Pēc posma Nove Mesto no 8. līdz 21. februārim biatlonisti startēs olimpiskajās spēlēs Itālijā, bet martā notiks vēl trīs Pasaules kausa posmi Kontiolahti, Otepē un Holmenkollenā.
Olimpiskajās spēlēs startēs Baiba Bendika, Estere Volfa, Sanita Buliņa, Annija Keita Sabule, Andrejs Rastorgujevs, Renārs Birkentāls, Rihards Lozbers un Edgars Mise.