Arina Sabaļenka ar izbīli pārvar "Australian Open" trešo kārtu, vīriešiem favorīti soļo tālāk pārliecinoši
Austrālijas atklātā tenisa čempionāta ceturto kārtu piektdien sasniedza turnīra galvenie favorīti spānis Karloss Alkarass vīriešu vienspēlēs un baltkrieviete Arina Sabaļenka sieviešu konkurencē.
Pasaules ranga līderis Alkarass trešās kārtas mačā ar 6-2-, 6-4, 6-1 pārliecinoši pieveica ar 32. numuru izsēto francūzi Korentēnu Mutē (ATP 33.), kamēr Sabaļenka divos taibreikos ar 7-6 (7:4), 7-6 (9:7) pārspēja Austrijas pārstāvi Anastasiju Potapovu (WTA 55.).
Sabaļenka pirmā seta taibreikā izvirzījās vadībā ar 3:0, kas ļāva nosargāt arī uzvaru setā (taibreikā 7:4, setā 7-6). Otrajā setā Sabaļenka izlaida 4-0 vadību, un pat nonāca iedzinējos ar 5-6. Potapova otrā seta taibreikā neizmantoja veselas četras setbumbas, kas tādējādi ļautu panākt izšķirošo trešo setu. Pie rezultāta 6:7 Sabaļenka uzvarēja trijās izspēlēs pēc kārtas, nodrošinot panākumu visā spēlē.
Ceturtajā kārtā jeb astotdaļfinālā Alkarasa pretinieks būs ar 19. numuru izsētais amerikānis Tomijs Pols (ATP 20.), kurš trešās kārtas mačā ar 6-1, 6-1 bija vadībā pret turnīra 14. raketi spāni Alehandro Davidoviču Fokinu (ATP 14.), kurš traumas dēļ maču nepabeidza.
Astotdaļfinālu piektdien sasniedza arī pārējie favorīti, ieskaitot turnīra trešo numuru Aleksandru Zverevu (ATP 3.), ar sesto numuru izsēto austrālieti Aleksu de Minoru (ATP 6.), ar desmito numuru izlikto Aleksandru Bubļiku (ATP 10.) no Kazahstānas. Tikmēr zaudējumu piedzīvoja ar 13. numuru izsētais krievs Andrejs Rubļovs (ATP 15.), kurš ar 3-6, 7-6 (7:4), 3-6 piekāpās sacensību 18. numuram Fransisko Serundolo (ATP 21.) no Argentīnas.
Savukārt sieviešu vienspēlēs ranga līderes Sabaļenkas pretiniece nākamājā kārtā būs ar 17. numuru izsētā kanādiete Viktorija Mboko (WTA 16.), kura trešajā kārtā ar 7-6 (7:5), 5-7, 6-3 pieveica turnīra 14. raketi Klāru Tausoni (WTA 14.) no Dānijas.
Nākamajā kārtā iekļuva arī sacensību trešais numurs Korija Gofa (WTA 3.), ar 12. numuru izsētā ukrainiete Eļina Svitoļina (WTA 12.) un čehiete Karolīna Muhova (WTA 19.). No favorītēm zaudējumu piektdien piedzīvoja ar septīto numuru izliktā Jasmīne Paolīni (WTA 8.) no Itālijas, kura ar 2-6, 6-7 (3:7) piekāpās sacensību 29. numuram Ivai Jovičai (WTA 27.) no ASV.
Austrālijas atklātais čempionāts ir sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs un norisināsies līdz 1. februārim. Pērn vīriešu vienspēlēs itālietis Janniks Sinners finālā ar 6-3, 7-6 (7:4), 6-3 pārspēja Aleksandru Zverevu no Vācijas, bet sieviešu konkurencē amerikāniete Medisona Kīza finālā negaidīti ar 6-3, 2-6, 7-5 uzvarēja ranga līderi Arinu Sabaļenku no Baltkrievijas.