Šilovs no malas noskatās "Penguins" uzvaru, Bļugers vēl neatgriežas Vankūveras sastāvā
Uzvaru Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē pirmdien izcīnīja Pitsburgas "Penguins" vienība, latviešu vārtsargam Artūram Šilovam šoreiz paliekot uz rezervistu soliņa. Citā spēlē joprojām bez Teodora Bļugera ierindā zaudēja Vankūveras "Canucks".
"Penguins" viesos ar 6:3 (2:1, 1:1, 3:1) pārspēja Sietlas "Kraken". Pitsburgas komandas vārtus sargāja Stjuarts Skiners, kurš tika galā ar 20 no 23 metieniem, atvairot 87,0% raidījumu. Divus vārtus uzvarētājiem guva Konors Devors, bet pa vieniem vārtiem pievienoja Džastins Brazo, Pārkers Voterspūns, Rikards Rakels un Brets Kulaks. "Kraken" sastāvā precīzi metieni Ēli Tolvanenam, Raienam Lingrnam un Benam Maijersam.
Austrumu konferences turnīra tabulā "Penguins" ar 57 punktiem 48 spēlēs ieņem astoto vietu un nākamo spēli aizvadīs agrā ceturtdienas rītā pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Kalgari "Flames" hokejistiem.
Citā spēlē jau 11. neveiksmi pēc kārtas piedzīvoja Vankūveras "Canucks", kas ar 3:4 atzina Ņujorkas "Islanders" pārākumu. Teodors Bļugers, kurš iepriekš medijiem izteicās, ka jūtas aizvien labāk un tuvojas savai atgriešanās laukumā, vēl nebija redzams komandas pieteikumā. Jāatgādina, ka Bļugers, kurš traumas dēļ šajā sezonā aizvadījis tikai divas spēles, iekļauts Latvijas izlases sastāvā uz Milānas olimpiskajām spēlēm.
Uzvarētājiem ar diviem vārtiem izcēlās Entonijs Duklērs, bet vārtos Iļja Sorokins atvairīja 29 no Vankūveras izdarītajiem 32 metieniem. Pretējos vārtos Kevins Lankinens tika galā ar 28 no 32 metieniem. Vankūvera ar 37 punktiem ir pārliecinoši vājākā komanda visā NHL.
Citā spēlē sešu zaudējumu sēriju pirmdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) regulārajā čempionātā pārtrauca Filadelfijas "Flyers" vienība, kurai traumas dēļ ilgāku laiku nevarēs palīdzēt latviešu uzbrucējs Rodrigo Ābols. "Flyers" viesos ar 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) pieveica Vegasas "Golden Knights", kura bija uzvarējusi septiņas iepriekšējās spēles pēc kārtas. Abus vārtus Filadelfijas kluba rindās guva Treviss Koneknijs, otro ripu mača 48. minūtē vārtos raidot skaitliskajā mazākumā. Mājinieku sastāvā vienīgie vārti Tomāša Hertla kontā.
Jau ziņots, ka Ābols iepriekšējā spēlē iedzīvojās nopietnā kājas traumā un ir ievietots savainoto spēlētāju sarakstā. Trauma liegs uzbrucējam piedalīties šī gada olimpiskajās spēlēs. Ar 54 punktiem 48 spēlēs "Flyers" Austrumu konferencē ieņem desmito vietu, bet "Golden Knights" ar 60 punktiem 48 mačos ir ceturtie Rietumu konferencē.