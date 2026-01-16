Vai šoreiz piepildīsies? Prognozē Teodora Bļugera drīzu atgriešanos "Canucks" sastāvā
Latvijas izlases uzbrucējs Teodors Bļugers laukumā varētu atgriezties nākamajā nedēļā, ceturtdien pēc kārtējā zaudējuma Nacionālajā hokeja līgā (NHL) paziņoja viņa pārstāvētā Vankūveras "Canucks" kluba galvenais treneris Adams Fūts.
Jau vēstīts, ka "Canucks" ceturtdien viesos ar 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) piekāpās latviešu vārtsarga Elvja Merzļikina pārstāvētajai Kolumbusas "Blue Jackets", piedzīvojot devīto zaudējumu pēc kārtas.
"Mums jābūt labākiem," pēc zaudējuma sacīja Fūts. "Nevaram gaidīt pirmdienu, kad Bļugers būs atpakaļ, vai nākamo nedēļu, kad varētu atgriezties [Filips] Hitils." Bļugers traumu dēļ šosezon aizvadījis tikai divas spēles, pēdējo reizi laukumā dodoties oktobra vidū. Viņa kontā divos mačos ir viens vārtu guvums. Iepriekšējās prognozes par latvieša atgriešanos nepiepildījās.
31 gadu vecais Bļugers iekļauts Latvijas izlases sastāvā dalībai šī gada Milānas un Kortīnas d'Ampeco olimpiskajā hokeja turnīrā. Viņa atgriešanās laukumā dotu pozitīvu signālu dalībai spēlēs.
"Canucks" svētdienas agrā rītā pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Edmontonas "Oilers" hokejistus, bet otrdienas rītā tiksies ar Ņujorkas "Islanders" vienību. "Canucks" ar 37 punktiem 47 spēlēs ir pēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē un visā līgā.
