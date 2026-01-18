Bots/Plūme Eiropas čempionātā kamaniņu sportā ieņem piekto vietu
Latvijas kamaniņu sporta divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme svētdien Oberhofā izcīnīja piekto vietu Eiropas čempionātā kamaniņu sportā, kas vienlaikus ir Pasaules kausa sestais posms.
Savukārt Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts ierindojās astotajā pozīcijā gan Eiropas čempionātā, gan Pasaules kausa ieskaitē.
Abos braucienos ātrākie bija vācieši Tobiass Vendls un Tobiass Arlts, kuri finišēja minūtē un 22,687 sekundēs. Otrajā vietā, atpaliekot 0,254 sekundes, viņiem sekoja tautieši Tonijs Egerts/Floriāns Millers, bet labāko trijnieku, piekāpjoties 0,389 sekundes, noslēdza austrieši Juri Gats/Rikardo Šepfs.
Pirmajā braucienā no Latvijas ekipāžām labāko rezultātu sasniedza Ševics-Mikeļševics/Krasts, kuri ieņēma sesto vietu, pārspējot Botu/Plūmi pār 0,01 sekundi.
Savukārt otrajā braucienā Bots/Plūme sasniedza trešo labāko rezultātu, kas abu braucienu summā, zaudējot uzvarētājiem 0,479 sekundes, deva piekto vietu.
Ševics-Mikeļševics/Krasts pēc otrajā braucienā ieņemtās astotās vietas abu braucienu summā piekāpās vāciešiem 0,591 sekundi un ierindojās astotajā pozīcijā 18 komandu konkurencē.
Svētdien Pasaules kausa sestais posma turpinājumā būs sieviešu divnieku sacensības, kas sāksies plkst. 13.55, bet pēc tam paredzēta vēl komandu stafete. Pasaules kausa sacensības tiešraidē translē kanālā TV6.
Anda Upīte/Madara Pavlova startēs ar trešo numuru, bet Marta Robežniece/Kitija Bogdanova pirmajā braucienā trasē dosies kā septītās 13 ekipāžu konkurencē..
Upīte/Pavlova šosezon startējušas stabili, kas kopvērtējumā dod 222 punktus un piekto vietu, bet līderes ar 455 punktiem ir austrietes Selīna Egle/Lara Kipa. Robežniecei/Bogdanovai bija neveiksmīgs sezonas sākums, un šobrīd viņas ar 184 punktiem ir desmitās.
Turpinājumā Vācijas trasē Oberhofā tiks aizvadīts vēl viens posms, februāra sākumā sportisti sacentīsies Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, pēc kurām paredzēti vēl divi posmi.
Vīriešu vieniniekos Olimpiādē startēs Kristers Aparjods un Gints Bērziņš, sieviešu vieniniekos - Elīna Ieva Bota un Kendija Aparjode, vīriešu ekipāžās - Mārtiņš Bots/Roberts Plūme un Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts, bet sieviešu divniekos - Marta Robežniece/Kitija Bogdanova.