Hokejs
Šodien 07:50
Ābola vārti neglābj “Flyers” no zaudējuma "Penguins"
Latvijas uzbrucējs Rodrigo Ābols ceturtdien Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlē guva vārtus, tomēr viņa pārstāvētā Filadelfijas "Flyers" komanda cieta zaudējumu.
"Flyers" izbraukumā ar 3:6 (0:2, 1:2, 2:2) piekāpās Pitsburgas "Penguins".
Ābols laukumā pavadīja desmit minūtes un 37 sekundes, vienreiz meta pa vārtiem, pielietoja vienu spēka paņēmienu un bloķēja vienu metienu. Ābola lietderības koeficients bija neitrāls.
Latvijas vārtsargs Artūrs Šilovs, kurš spēlē "Penguins", šajā spēlē nestāvēja vārtos.
Austrumu konferencē "Flyers" ar 52 punktiem 46 spēlēs ieņem 11. vietu, bet "Penguins" ar 54 punktiem 46 spēlēs ir septītajā vietā.