"Mogo"/RSU hokejisti pēcspēles metienos piekāpjas Polijas klubam un necīnīsies par IIHF Kontinentālā kausa godalgām
Latvijas čempione "Mogo"/RSU ceturtdien Notingemā piedzīvoja zaudējumu pēcspēles metienos Starptautiskās Hokeja federācijas (IIHF) Kontinentālā kausa izcīņas finālturnīra otrajā spēlē un noslēdzošajā mačā cīnīsies par piekto vietu. A grupas otrajā mačā "Mogo"/RSU ar 2:3 (0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 0:1) pēcspēles metienu sērijā zaudēja Polijas komandai Katovices GKS.
Mogo/RSU ceturtdien IIHF Kontintentālā kausa fināla otrajā spēlē bullīšu sērijā ar 2:3 piekāpās Katovices GKS. Spēles pamatlaikā Mogo/RSU labā vārtus guva Kristers Ansons un Gints Meija, savukārt bullīšus realizēja Niks Feņenko un Rūdolfs Maslovskis.https://t.co/nmUtYcvwYO pic.twitter.com/DW3rJpOKNp— HK Mogo (@hkmogo) January 15, 2026
Pēc spēlētām 55 sekundēm Katovices komandu vadībā izvirzīja Žans Dipuī, un "Mogo"/RSU panāca neizšķirtu tikai otrā perioda izskaņā, kad mača 35. minūtē lielo vairākumu ar precīzu metienu noslēdza Kristers Ansons.
Noslēdzošās trešdaļas vidū Dipuī guva vārtus vairākumā, atjaunojot GKS komandas pārsvaru, taču nepilnas divas minūtes pēc otrajiem ielaistajiem vārtiem rezultātu izlīdzināja Gints Meija.
Pamatlaikam noslēdzoties neizšķirti, pagarinājumā vārti netika gūti. Pēcspēles metienu sērijā Latvijas vienības labā vārtus guva Nils Feņenko un Rūdolfs Maslovskis, bet "Mogo"/RSU vārtsargs Mežsargs tika galā ar trijiem no sešiem pretinieku metieniem.
Jau ziņots, ka trešdien pirmajā spēlē "Mogo"/RSU ar 0:4 piekāpās mājiniecei Notingemas "Panthers".
Piektdien grupas pēdējā spēlē tiksies Katovices un Notingemas komandas. Ar diviem zaudējumiem tikpat mačos Latvijas čempionvienība vairs neturpinās cīņu par godalgām, taču sestdien aizvadīs spēli par piekto vietu.
B grupā Oskara Cibuļska un Jāņa Fecera pārstāvētā Herningas "Blue Fox" ar 2:6 (1:1, 1:3, 0:2) zaudēja Eskemenas "Torpedo" no Kazahstānas.
Trešdien pirmajā mačā "Blue Fox" ar 4:1 pārspēja Anžē "Ducs".
Pēc apakšgrupu spēlēm komandas aizvadīs spēles par vietām.
Pirmajā kārtā "Mogo"/RSU ar trim uzvarām tikpat mačos ieņēma pirmo vietu, bet otrajā kārtā tika pie diviem panākumiem trīs cīņās un ieņēma otro vietu, kas arī ļāva nodrošināt vietu finālposmā.
IIHF Kontinentālais kauss ir pēc spēka otrais Eiropas hokeja klubu turnīrs, kurā piedalās 14 komandas. Visas komandas sacensības sāk atbilstoši reitingam.
Iepriekšējā sezonā IIHF Kontinentālo kausu izcīnīja Velsu pārstāvošā Kārdifas "Devils", bet "Mogo"/RSU nepārvarēja otro kārtu.