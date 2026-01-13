Šarūns Jasikēvičs turkiem iet pie sirds, vēl trīs gadus trenēs Artūra Žagara pārstāvēto "Fenerbahce"
Lietuvas treneris Šarūns Jasikēvičs ar Artūra Žagara pārstāvēto Turcijas basketbola komandu Stambulas "Fenerbahce" pagarinājis līgumu uz vēl trim gadiem, vēsta klubs. Jau decembrī tika ziņots, ka abas puses vienojušās par līguma pagarināšanu.
Par kluba galveno treneri Lietuvas speciālists kļuva 2023. gada decembrī, un Jasikēviča pašreizējais līgums beigsies pēc šīs sezonas. Oktobrī kluba jaunais prezidents Sadetins Sarans apstiprināja, ka "Fenerbahce" plāno Jasikēviču paturēt amatā ilgtermiņā.
Eirolīgā "Fenerbahce" šosezon ar 13 uzvarām 20 spēlēs ieņem piekto vietu 20 komandu vidū, bet Turcijas čempionātā ar bilanci 13-2 ir līdere.
Pagājušajā sezonā Jasikēviča vadībā "Fenerbahce" izcīnīja trīs titulus - ULEB Eirolīgā, Turcijas čempionātā un Turcijas kausā.
Pirms "Fenerbahce" lietuvietis vadīja Spānijas komandu "Barcelona", kas 2023. gadā pēc trīs gadu sadarbības atbrīvoja viņu no darba. Trīs sezonu laikā Jasikēviča vadībā "Barcelona" divreiz uzvarēja Spānijas čempionātā un divreiz uzvarēja Karaļa kausā, kā arī trīs reizes palīdzēja komandai iekļūt Eirolīgas finālčetriniekā.
Pēc karjeras beigām Jasikēvičs kopš 2014. gada bija "Žalgiris" galvenā trenera palīgs, bet 2016. gadā viņš kļuva par galveno treneri, Lietuvas superklubu vadot līdz 2020. gadam.
Jasikēvičs spēlētāja karjeras laikā bija viens no ievērojamākajiem ULEB Eirolīgas basketbolistiem. Viņš ir vienīgais spēlētājs, kuram ir izdevies izcīnīt šī turnīra čempiona titulu, spēlējot trīs dažādos klubos. Pirmais tika iegūts 2003. gadā ar Spānijas komandu "Barcelona", gadu vēlāk viņš trofeju izcīnīja ar Izraēlas vienību Telavivas "Maccabi".
Paliekot Telavivas komandā, viņš palīdzēja tai izcīnīt šo titulu arī nākamajā gadā, kļūstot par pirmo spēlētāju vai treneri, kurš kopš 1991. gada ir triumfējis trīs reizes pēc kārtas. 2009. gadā lietuvietis palīdzēja arī Atēnu klubam "Panathinaikos" kļūt par Eirolīgas čempioni.
Karjeras laikā viņš uzvarējis Slovēnijas, Spānijas, Izraēlas, Grieķijas, Turcijas un Lietuvas čempionātos.
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubu Indiānas "Pacers" un Goldensteitas "Warriors" rindās Jasikēvičs laikā no 2005. līdz 2007. gadam līgā aizvadīja 148 spēles.
Spēlējot Lietuvas valstsvienībā, Jasikēvičs 2003. gadā Lietuvas basketbola izlases sastāvā triumfēja Eiropas čempionātā, kļūstot par šī turnīra vērtīgāko spēlētāju. 2000. gadā Sidnejas olimpiskajās spēlēs viņš tika pie bronzas godalgas, trešo vietu izcīnot arī 2007. gada Eiropas čempionātā.