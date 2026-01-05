Mančestras "United" pēc kritiskiem izteikumiem preses konferencē atlaiž galveno treneri Amorimu
No amata atbrīvots Anglijas premjerlīgas futbola kluba Mančestras "United" galvenais treneris Rubens Amorims, pirmdien pavēstīja komanda.
40 gadus vecais portugāļu speciālists ar Mančestras vienību strādāja 14 mēnešus. "Komanda ieņem sesto vietu premjerlīgā, un kluba vadība negribīgi ir pieņēmusi lēmumu, ka ir īstais laiks veikt pārmaiņas," teikts "United" paziņojumā. "Tas dos iespēju cīnīties par augstāko iespējamo pozīciju tabulā."
Amorima pēdējā spēlē mančestrieši svētdien viesos cīnījās neizšķirti 1:1 (0:0) ar 16. vietā esošo Līdsas "United". Tieši notikumi pēc šīs spēles kalpoja par iemeslu viņa atlaišanai. Amorims izteica kritiskus komentārus, paužot, ka nav vienkārši treneris. "Ierados šeit, lai būtu kluba menedžeris, ne treneris." Angļu mediji lēsa, ka šādi izteikumi bija vērsti "United" vadošo darbinieku virzienā, ar kuriem viņam pasliktinājušās attiecības. Mēļoja, ka Amorimam bija nesaskaņas ar futbola direktoru Džeisonu Vilkoksu.
"I came here to be the manager, not the coach!" 👔— Football on TNT Sports (@footballontnt) January 4, 2026
Ruben Amorim came out with a strong press conference following Man United's draw 😳 pic.twitter.com/f68YShkQiC
Vēl Ziemassvētku laikā Amorims publiski pauda, ka, iespējams, viņa iemīļoto taktisko izvietojumu 3-4-3 nevar pilnībā realizēt klubā, jo tam pietrūkst futbolistu un naudas no komandas puses to atrašanā. Pēc Amorima atlaišanas par galvenā trenera vietas izpildītāju kļuvis Darens Flečers. Viņš futbolista karjeras laikā spēlēja "United" un paralēli trenē kluba sistēmā esošo U-18 komandu.
Jāmin, ka janvāra ievadā pēc līdzīga scenārija par Enzo Mareskas atlaišanu izšķīrās Londonas "Chelsea". Arī viņš bija kritiski izteicies par atbalsta trūkumu komandas iekšienē, un, kad neieradās uz preses konferenci pēc mača pret "Bournemouth", tika atlaists. Toreiz angļu mediji ziņoja, ka Mareskam nebija labākās attiecības ar vienu no "Chelsea" īpašniekiem, kā arī valdīja dažādi uzskati ar medicīnisko personālu.
Portugāļu speciālists Amorims tika iecelts amatā 2024. gada novembrī un maijā aizveda komandu līdz UEFA Eiropas līgas finālam, kurā "United" zaudēja citai premjerlīgas komandai Totenhemas "Hotspur".
Pagājušajā premjerlīgas sezonā "United" viņa vadībā čempionātu noslēdza 15. pozīcijā, kas ir sliktākais rezultāts kluba premjerlīgas vēsturē un sliktākais rādītājs spēcīgākajā divīzijā kopš 1974. gada, kad Mančestras komanda izkrita uz otro līgu.
No 2020. gada līdz 2024. gada novembrim Amorims vadīja Lisabonas "Sporting", izcīnot divus Portugāles čempiona titulus. Tāpat viņš strādājis ar Lisabonas klubu "Casa Pia", 2019. gadā viņš pārņēma "Braga" otro komandu, bet no 2019. līdz 2020. gadam vadīja Bragas pilsētas pirmo vienību.
Profesionālā futbolista karjeras laikā Amorims spēlēja Belēmas "Os Belenenses", Lisabonas "Benfica", "Braga" un Kataras klubā "Al-Wakrah". "Benfica" sastāvā Amorims trīsreiz ir kļuvis par Portugāles čempionu, bet 2013./2014. gada sezonā aizkļuvis līdz UEFA Eiropas līgas finālam. Portugāles izlasē bijušais pussargs aizvadīja 14 spēles, vārtus negūstot.