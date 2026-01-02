"Nuggets" nedienas turpinās, arī Valančūns guvis traumu un nespēlēs aptuveni mēnesi
33 gadus vecais Jons Valančūns mačā pret Toronto "Raptors" iedzīvojās labās kājas ikra muskuļa savainojumā.
"Nuggets" nedienas turpinās, arī Valančūns guvis traumu un nespēlēs aptuveni mēnesi

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) komandai Denveras "Nuggets" aptuveni mēnesi traumas dēļ nevarēs palīdzēt lietuviešu centra spēlētājs Jons Valančūns, ceturtdien paziņoja klubs.

Tiek vēstīts, ka 33 gadus vecais lietuvietis pēdējā spēlē pret Toronto "Raptors" iedzīvojās labās kājas ikra muskuļa savainojumā.

"Nuggets" trešdienas mačā ar "Raptors" viesos uzvarēja papildlaikā ar 106:103, bet lietuvietis laukumu pameta četras minūtes pirms trešās ceturtdaļas beigām. Līdz tam Valančūns izcēlās ar 17 punktiem un deviņām izcīnītām atlēkušajām bumbām.

Valančūns šosezon laukumā devies 33 mačos, vidēji spēlē guvis 8,3 punktus, izcīnījis 4,7 bumbas zem groziem un atdevis 1,2 rezultatīvas piespēles.

Lietuviešu centrs "Nuggets" komandā ir lielākās zvaigznes Nikolas Jokiča aizvietotājs, kad serbs nav laukumā. Jau ziņots, ka arī Jokičs ir guvis traumu un nespēlēs aptuveni četras nedēļas. Tāpat savainoti ir Ārons Gordons, Kristians Brauns un Kems Džonsons.

"Nuggets" ar 23 uzvarām 33 spēlēs ieņem trešo vietu Rietumu konferencē.

