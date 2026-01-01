Prevcs atstāj konkurentus ēnā: otra uzvara Četru tramplīnu turnejā
Slovēnijas tramplīnlēcējs ar slēpēm Domens Prevcs, kurš pirmdien Oberstdorfā izcīnīja uzvaru Četru tramplīnu turnejas pirmajā posmā, ceturtdien bija nepārspēts arī otrajā posmā Garmišā-Partenkirhenē.
Prevcam otrajā posmā padevās 143 un 141 metru tāli lēcieni, slovēnim tiekot pie 303,1 punkta.
Nākamās divas vietas ieņēma austrieši Jans Hērls un Štefans Embahers. Hērlam bija 141 un 131,5 metrus tāli lēcieni, kā arī 15,4 punkti mazāk par Prevcu. Embahers lēcienos sasniedza attiecīgi 134 un 141,5 metrus, tiekot pie vēl 0,6 mazāk punktiem.
Trešdien kvalifikācijā Embahers laboja tramplīna rekordu ar 145,5 metrus tālu lēcienu.
Pērnā gada čempions, austrietis Daniels Čofenigs, šajā posmā bija devītais.
Pēc pirmajiem diviem posmiem kopvērtējumā pirmais trijnieks ir tāds pats kā šodienas posmā. Prevcs apsteidz Hērlu par 35 punktiem.
Tāpat kā pirmajā posmā, arī otrajā diskvalifikāciju saņēma Prevca komandas biedrs Timi Zajcs, kuram bija neatbilstošs tērps. Ceturtdien neatbilstība tika konstatēta par četriem milimetriem.
Četru tramplīnu turnejas turpinājumā 4. janvārī posms notiks Insbrukā, bet noslēdzošais posms 6. janvārī tiks aizvadīts Bišofshofenā.
Iepriekšējā sezonā par Četru tramplīnu turnejas uzvarētāju pirmo reizi karjerā kļuva Austrijas tramplīnlēcējs Daniels Čofenigs.