Porziņģis par savu pirmo spēli pēc teju mēnesi ilgas pauzes: Spēlēju brīvi un centos palīdzēt komandai
Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis savā atgriešanās mačā spēlējis brīvi un centies palīdzēt komandai, pēc spēles atzina Porziņģis.
Porziņģis trešdien Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) aizvadīja savu pirmo spēli pēc teju mēnesi ilgas pauzes un ierobežotā spēles laikā guva 16 punktus Atlantas "Hawks" uzvarā. "Hawks" savā laukumā ar rezultātu 126:102 uzvarēja Minesotas "Timberwolves".
"Jutos labi. Zināju, ka man būs ierobežots spēles laiks. Spēlēju brīvi un centos palīdzēt komandai," teica 17 minūtes spēlējušais latvietis.
Pirms trešdienas spēles "Hawks" komandai bija septiņu zaudējumu sērija.
"Tagad svarīgi ir ieguldīt enerģiju, lai izcīnītu uzvaras. Sezonā ir kāpumi un kritumi, bet šodien spērām soli uz priekšu," teica Porziņģis.
"Iespējams, pāris spēles zaudējām, lai gan tajās varējām uzvarēt. Nevajag nervozēt, un domāju, ka arī to nedarījām. Jākoncentrējas ikdienas darbam. Šī uzvara bija kā atalgojums par iepriekšējām neveiksmēm," turpināja latviešu basketbolists.
Decembrī "Hawks" veica padziļinātus izmeklējumus, lai Latvijas basketbolists varētu palīdzēt vienībai sezonas turpinājumā.
Iepriekš Porziņģis ASV medijiem atklāja, ka pašreizējās veselības problēmas nav saistītas ar posturālās ortostatiskās tahikardijas sindromu (POTS), ar ko viņš sirga pagājušās sezonas beigās Bostonas "Celtics" komandā. Toreiz saslimšana izraisīja basketbolista sirdsdarbības paātrināšanos, pieceļoties kājās.
"Trenējos, lai ķermenis atgrieztos tādā formā, kādā vēlos, lai tas būtu. Un šodien jutos labi," komentēja Porziņģis.
Porziņģis spēlē iesaistījās no rezervistu soliņa, un laukumā pavadītajās 17 minūtēs un 20 sekundēs realizēja četrus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no četriem soda metieniem. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz kļūdījās un divreiz pārkāpa noteikumus. Ar Porziņģi laukumā "Hawks" iemeta par 22 punktiem vairāk nekā ielaida, kas bija labākais rādītājs komandā.
Porziņģis slimības dēļ nebija spēlējis kopš decembra sākuma, izlaižot desmit mačus pēc kārtas. Kamēr Latvijas basketbolists bija ārpus ierindas, "Hawks" vienība izcīnīja tikai divus panākumus.
"Hawks" ar 16 uzvarām un 19 neveiksmēm Austrumu konferencē ierindojas desmitajā pozīcijā.