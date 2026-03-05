Vaiņodes vidusskolā sākušies būvdarbi
Vaiņodes vidusskolā sākta vērienīga infrastruktūras atjaunošana projekta “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” ietvaros, paredzot mācību telpu apdares atjaunināšanu, apkures sistēmas sakārtošanu un pieejamības uzlabošanu. Darbu mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, estētisku un funkcionālu vidi kvalitatīvam mācību procesam, īpaši STEM un dizaina un tehnoloģiju priekšmetos.
Projektā paredzēti grīdu, sienu un griestu apdares darbi vairākās Vaiņodes vidusskolas mācību telpās, gaiteņos, garderobēs, ieviešot vizuāli estētiskus un funkcionāli piemērotus dizaina risinājumus.
Plānota arī apkures sistēmas sakārtošana – bojāto cauruļvadu nomaiņa, nolietoto radiatoru nomaiņa un termoregulatoru uzstādīšana. Papildus paredzēta arī vides pieejamībai piemērota sanitārā mezgla izveide, kā arī mācību telpu aprīkojuma un mēbeļu iegāde, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu, īpaši STEM un dizaina un tehnoloģiju priekšmetos.
Būvdarbus veic SIA “SKORPIONS VS”. Būvuzraudzību nodrošina SIA "LIEPĀJAS CELTNIECĪBAS KOMPĀNIJA". Autoruzraudzību nodrošina SIA ”Liepājas namsaimnieks”.
Darbi Vaiņodes vidusskolā notiek, īstenojot projektu “Izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana Priekulē un Vaiņodē” (projekta Nr. 3.1.1.5.i.0/3/25/I/CFLA/002). Projektu īsteno Dienvidkurzemes novada pašvaldības Attīstības un uzņēmējdarbības daļa.