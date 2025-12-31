Latvijas U-20 hokejisti pasaules junioru čempionātā aizvadīs noslēdzošo grupu turnīra maču
Latvijas U-20 hokejisti, kuri ASV notiekošajā pasaules junioru čempionātā jau nodrošinājuši vietu ceturtdaļfinālā, šodien aizvadīs grupu turnīra noslēdzošo maču, kur mērosies spēkiem ar vienaudžiem no Čehijas.
B grupas spēle sāksies plkst. 22.30 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs vērot "Go3 Sport" platformā un TV6.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai, bet otrdien ar 6:3 pārspēja Dāniju, nodrošinot vietu ceturtdaļfinālā.
Tikmēr čehi turnīru sāka ar zaudējumu Kanādai ar 5:7, un turpinājumā ar 7:2 pārspēja Dāniju un ar 2:1 pagarinājumā guva panākumu pār Somiju.
B grupā līdere ar astoņiem punktiem trīs spēlēs ir Kanāda, Somijai ir septiņi punkti, Čehija iekrājusi piecus punktus, Latvija izcīnījusi četrus punktus, bet Dānija četros mačos palika bez punktiem un cīnīsies ar Vāciju par palikšanu spēcīgākajā divīzijā.
A grupā spēlē Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija.
Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. Nākamgad elites grupā atgriezīsies Norvēģijas juniori.
Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).