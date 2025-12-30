Futbola superzvaigzne Krištianu Ronaldu apņēmies nebeigt karjeru līdz vēl vienam rekordam
Portugāļu superzvaigzne Krištianu Ronaldu, kurš vēl nesen pauda, ka daudz viņa futbolista karjerā nav atlicis, šobrīd licis manīt par pretējo. Viņš plāno spēlēt, kamēr sasniegs 1000 gūto vārtu robežu.
Vēl šī gada novembrī Ronaldu paziņoja, ka 2026. gada Pasaules kausa finālturnīrs, kuram, sākoties, futbolists būs 41 gadu vecs, kļūs par viņa noslēdzošo. Tas lika domāt par potenciālajām karjeras beigām, spēlētājam arī nenoliedzot, ka laiks viņa karjerā sāk iet uz beigām.
28. decembrī Ronaldu saņēma balvu "Globe Soccer awards" ceremonijā kā labākais Tuvo austrumu spēlētājs. Pēc balvas saņemšanas portugālis sprieda, ka līdz karjeras beigām vēlas vēl tikt līdz noteiktam gūto vārtu skaitam.
"Nav viegli turpināt spēlēt, taču esmu motivēts. Vēlos turpināt. Nav pat svarīgi, kur es spēlēju - šeit vai Eiropā. Vienmēr izbaudu futbola spēlēšanu un tieši to arī gribu turpināt. Jūs zināt, kāds ir mans mērķis. Vēlos izcīnīt titulus un sasniegt 1000 gūto vārtu atzīmi, ko jau labi ziniet. Es šo ciparu arī sasniegšu, ja iztikšu bez savainojumiem," pārliecināts bija Ronaldu.
Pēdējās desmit Saūda Arābijas līgas spēlēs viņš guvis 12 vārtus, bet 2025. gads kļūs par trešo pēc kārtas un 14. reizi karjerā, kad viņš iesit vismaz 40 vārtus. Līdzšinējā karjerā Ronaldu guvis 956 vārtus, kas ir visvairāk vēsturē. Tāpat viņam ir visvairāk gūto vārtu izlases rindās - 141.
Ja Ronaldu karjeru noslēgs ar vismaz 1000 gūtajiem vārtiem, tad var kļūt par pirmo futbolistu vēsturē, kam tas izdevies. Ar 896 gūtajiem vārtiem otro vietu šajā statistikā ieņem viņa karjeras lielākais konkurents, Lionels Mesi. 762 vārtus karjeras laikā guva leģendārais brazīlietis Pelē, bet 756 cits brazīlietis - Romariu. No aktīvajiem futbolistiem ar 685 vārtiem septītais ir Roberts Levandovskis.
Krištianu Ronaldu pieder neskaitāmi futbola rekordi, tostarp aizvadīto spēļu ziņā. Pašlaik viņš spēlē Saūda Arābijas "Al-Nassr", ar kuru viņam ir spēkā līgums vēl uz diviem gadiem. Tāpat savas karjeras laikā Ronaldu spēlējis tādās komandās kā Lisabonas "Sporting", Mančestras "United", Madrides "Real" un Turīnas "Juventus".