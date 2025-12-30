U-20 hokejistiem svarīgākā spēle grupā par tikšanu ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā
Latvijas U-20 vīriešu hokeja izlase šodien ASV pasaules junioru čempionāta trešajā mačā stāsies pretī vienaudžiem no Dānijas. Spēles sākums 23:30 pēc Latvijas laika, tiešraide kanālā TV6.
Latvijas hokejisti pirmajā mačā ar 1:2 papildlaikā zaudēja Kanādai, bet otrajā cīņā ar 0:8 kapitulēja Somijai. Tikmēr dāņi ar 2:6 piekāpās somiem, ar 2:7 zaudēja Čehijai un pirms dueļa pret Latviju ar 1:9 piedzīvoja sagrāvi pret Kanādas hokejistiem.
B grupā ar astoņiem punktiem trīs spēlēs pirmajā pozīcijā atrodas kanādieši, kam ar septiņiem punktiem seko Somija, pieci punkti ir Čehijai, viens punkts divos mačos ir Latvijas hokejistiem, bet bez punktiem trīs dueļos ir dāņu hokejisti.
Šo var saukt par nozīmīgāko spēli grupā. Latvijas jebkāds panākums ļaus jau laicīgi nodrošināt vietu ceturtdaļfinālā. Jebkāda zaudējuma gadījumā Arta Ābola trenētajai komandai būs nepieciešami punkti pēdējā spēlē pret čehiem. Latvijas hokejisti grupu turnīra pēdējā spēlē trešdien plkst. 22:30 tiksies ar Čehiju.
Tikmēr otrā grupā ielozētas Zviedrija, ASV, Slovākija, Šveice un Vācija. Četras labākās katras grupas komandas iekļūs ceturtdaļfinālā, bet piektās vietas ieguvējas aizvadīs spēli par vietas saglabāšanu spēcīgākajā divīzijā. Gatavojoties turnīram, Latvijas juniori Minesotā aizvadīja divas pārbaudes spēles, ar 2:3 zaudējot Čehijas U-20 izlasei un ar 1:3 atzīstot Slovākijas vienaudžu pārākumu.
Latvijas U-20 izlase spēcīgākajā divīzijā spēlēs piekto gadu pēc kārtas. Trijos no iepriekšējiem četriem turnīriem latvieši iekļuva ceturtdaļfinālā, bet reizi (2023. gadā) spēlēja par vietas saglabāšanu elitē. Iepriekšējā turnīrā Latvijas U-20 izlase ceturtdaļfinālā ar 2:3 piekāpās Zviedrijas vienaudžiem.
Latvijas U-20 hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Nils Roberts Mauriņš (Omahas "Lancers", USHL), Mikus Vecvanags (Ņūfaundlendas "Regiment", QMJHL), Ivans Kufterins (Kamlūpsas "Blazers", WHL);
aizsargi - Alberts Šmits (Mikeli "Jukurit", Somija), Mārtiņš Vītols ("Zemgale"/LBTU), Oskars Nils Briedis ("Lulea", Zviedrija), Rolands Naglis ("Bern", Šveice), Darels Uļjanskis (Flintas "Firebirds", OHL), Krišjānis Sārts (Blekfeldas "Bulldogs", BCHL), Krists Retenais, Harijs Cjunskis (abi - Bruksas "Bandits", BCHL);
uzbrucēji - Olivers Mūrnieks (Sentdžonas "Sea Dogs", QMJHL), Kārlis Flugins (Kouvolas "KooKoo", Somija), Kristers Ansons ("Mogo"/RSU), Dmitrijs Diļevka (Bruksas "Bandits", BCHL), Bruno Osmanis ("Bjorkloven", Zviedrija), Markuss Sieradzkis ("Plzen", Čehija), Maksims Pumpiņš ("Poruba", Čehija), Roberts Polis ("Rīgas Hokeja skola"), Rūdolfs Bērzkalns (Maskīgonas "Lumberjacks", USHL), Kristiāns Utnāns (Kenai "Brown Bears", NAHL), Antons Macijevskis (Vatertaunas "Shamrocks", NAHL), Roberts Naudiņš ("Shattuck St.Mary's", USHS), Daniels Serkins ("Bern", Šveice), Martins Klaucāns (Šerbrūkas "Phoenix", QMJHL).