Latvijas tenisa līderes saglabā pozīcijas rangā
Latvijas tenisa pirmās trīs raketes Aļona Ostapenko, Darja Semeņistaja un Anastasija Sevastova gada pēdējā Sieviešu tenisa asociācijas (WTA) vienspēļu rangā savas pozīcijas nav mainījušas.
Ostapenko ir 23. vietā, Semeņistaja ir 101. pozīcijā, kamēr Sevastova ieņem 188. ailīti. Pārējās Latvijas tenisistes rangā piedzīvojušas kritienus - Adelina Lačinova (565.) Kamilla Bartone (618.) par trim vietām, Beatrise Zeltiņa (649.) un Diāna Marcinkēviča (807.) par piecām, Elza Tomase (937.) par vienu, Sabīne Rutlauka (1066.) par divām un Margarita Ignatjeva (1478.) par trim.
Tā kā šobrīd nenorisinās turnīri ar iespējām iegūt augstvērtīgus ranga punktus, WTA ranga pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Līdere ir baltkrieviete Arina Sabaļenka, otro vietu ieņem poliete Iga Švjonteka, kurai seko amerikānietes Korija Gofa un Amanda Aņisimova, Kazahstānas pārstāve Jeļena Ribakina, aiz kuras ir vēl divas ASV tenisistes Džesika Pegula un Medisona Kīza, astotā ir itāliete Jasmīne Paolīni, bet labāko desmitnieku noslēdz krievietes Mirra Andrejeva un Jekaterina Aleksandrova.
WTA dubultspēļu rangā Ostapenko sezonu noslēdza kā septītā. Savu pozīciju nav mainījusi arī Darja Semeņistaja (156.), kamēr Sevastova atkāpusies par vienu ailīti (509.), bet Bartone (560.) un Tomase (595.) pozīcijas nav mainījušas. Marcinkēviča zaudējusi divas vietas (664.), Zeltiņai ir kritums par piecām vietām (881.), Ignatjeva atkāpusies par vienu pozīciju (878.), kamēr Lačinova noslīdējusi par divām ailītēm (981.). Dubultspēļu rangā atrodas vēl piecas Latvijas tenisistes, kuras ir zemāk par 1000. vietu. Dubultspēļu rangā kā pirmā sezonu noslēdza čehiete Kateržina Sinjakova.
Tikmēr Roberts Štrombahs šī gada pēdējā Tenisa profesionāļu asociācijas (ATP) rangā atguvis vienu pozīciju un ieņem 406. vietu. Savukārt Kārlis Ozoliņš zaudējis trīs pozīcijas (957.), Artūrs Žagars pakāpies par vienu vietu augstāk (dalīta 1936.), bet Mārtiņš Rocēns veicis kāpumu par divām ailītēm (dalīta 2032.).
Noslēdzoties ATP sezonai, pirmajā desmitniekā izmaiņu nav. Pirmās raketes godā ir spānis Karloss Alkarass, otrais ir Janiks Siners no Itālijas, tālāk ir vācietis Aleksandrs Zverevs, kuram seko serbs Novāks Džokovičs. Piektais ir kanādietis Fēlikss Ožjē-Aliasims, kam seko amerikānis Teilors Frics, austrālietis Alekss de Minors, itālis Lorenco Muzeti un amerikānis Bens Šeltons, bet desmitnieku noslēdz brits Džeks Dreipers.
Dubultspēļu rangā Štrombahs pozīciju nav mainījis un gadu noslēdza 524. pozīcijā, divu vietu kāpums ir Ozoliņam (560.), par vienu vietu pakāpies Žagars (1347.), bet Rocēns ir ailīti zemāk (dalīta 1978.). Dubultspēļu rangā pirmais ir Loids Glaspūls no Lielbritānijas.