Latvijas izlases uzbrucējs Rūdolfs Balcers pagarina līgumu ar Šveices čempioni
Latvijas hokejists Rūdolfs Balcers vienojies par sadarbības turpināšanu ar Šveices augstākās hokeja līgas (NL) klubu Cīrihes "Lions" vēl uz divām sezonām, otrdien pavēstīja komanda.
Tiek ziņots, ka līgums noslēgts līdz 2027./2028. gada sezonas beigām. Latviešu uzbrucējs "Lions" rindās spēlē trešo sezonu, iepriekšējos divos gados ar to kļūstot par Šveices čempionu, kā arī reizi triumfējot IIHF Čempionu līgā.
Šosezon 28 gadus vecais Balcers traumu dēļ NL piedalījies 16 spēlēs, kurās sakrājis 13 (8+5) punktus. Kopumā trīs sezonu laikā viņam Cīrihes klubā 135 mači un 99 (47+52) punkti. Nesen latvietis atgriezās no rokas traumas, pirmo divu spēļu laikā izceļoties ar vārtiem un rezultatīvu piespēli.
Balcers hokejista gaitas uzsāka dzimtajā Liepājā, bet jaunieša gados pārcēlās uz Norvēģiju, kur savas spēlētāja prasmes slīpēja "Loreskog", "Viking" un Stavangeras "Oilers" rindās.
2016. gadā uzbrucējs pārcēlās uz Ziemeļameriku, pirmo sezonu aizvadot junioru līmenī Rietumu hokeja līgā (WHL). Nākamajā sezonā viņš pievienojās Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Sanhosē "Sharks" fārmklubam "Barracuda", bet 2018./2019. gada sezonā maiņas darījumā nonāca Otavas "Senators" rindās un debijas sezonā pasaules labākajā līgā 36 spēlēs izcēlās ar 14 (5+9) punktiem.
2019./2020. gada sezonā latvietis NHL aizvadīja vien 15 mačus "Senators" kreklā, sezonas lielāko daļu spēlējot Amerikas Hokeja līgā (AHL), bet tad divas sezonas aizvadīja viņu draftējušās (ar kopējo 142.numuru) "Sharks" vienības rindās. Labākā viņam izvērtās 2021./2022. gada sezona, kad 61 mačā izdevās iekrāt 23 (11+12) punktus. 2022./2023. gada sezonā latviešu uzbrucējs aizvadīja 14 mačus Floridas "Panthers" rindās un trīs spēles Tampabejas "Lightning". Balcers karjeras laikā NHL ir aizvadījis 170 spēles, kurās ir ticis pie 62 (28+34) punktiem, bet AHL viņam 188 spēlēs ir sakrāti 135 (66+69) rezultativitātes punkti.
Latvijas izlases rindās uzbrucējs piedalījies piecos pasaules čempionātos, kuros 39 spēlēs ticis pie 31 (10+21) punkta. 2023. gada pasaules meistarsacīkstēs Balcers desmit mačos sakrāja deviņus (2+7) punktus, kļūstot par komandas otro rezultatīvāko spēlētāju un palīdzot Latvijai izcīnīt bronzas godalgas.
Cīrihes komanda ar 52 punktiem 33 mačos Šveices čempionāta kopvērtējumā patlaban atrodas astotajā pozīcijā. Pagājušajā sezonā "Lions" vienība NL finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Lausanne" komandu.