Trešo gadu pēc kārtas Madars Razma sasniedz trešo kārtu pasaules čempionātā dārtos
Latvijas pārstāvis Madars Razma pirmdien Londonā Profesionālās šautriņu korporācijas (PDC) rīkotajā pasaules čempionātā šautriņu mešanā sasniedza trešo kārtu.
Razma, kurš PDC rangā ieņem 46. vietu, spēlē līdz trīs uzvarētiem setiem, kur katrā jāuzvar trīs legos, ar 3-1 pārspēja Derenu Beveridžu no Skotijas (PDC 75.).
Madars Razma comes from 2-0 down in set four to clinch it and wrap up a convincing 3-1 win over Darren Beveridge!
Pirmajā setā Razma bija pārliecinošāks visos trijos legos un tādējādi setu uzvarēja bez zaudēta lega (otrajā legā īstenoja 110 punktu kombināciju). Maksimālie pieci legi tika spēlēti otrajā setā, Razmam atspēlējoties no 1:2 iedzinējiem, savukārt trešajā setā Beveridžs atspēlējās. Viņš pa legiem bija vadībā ar 2:0 ceturtajā setā, taču turpmākos trīs uzvarēja Razma. 2:2 viņš panāca ar 121 kombinācijas realizēšanu, bet punktu spēlei lika, metot precīzi dubultajā seši.
Madars Razma takes a crucial break of throw in a set-deciding leg to go 2-0 up against Darren Beveridge!
One-nil Razma without reply in the opener, and we are up and running...
Razma vidēji piegājienā guva 97,10 punktus, izpildīja divus 180 punktu gājienus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 58,82% precizitāti. Viņa pretinieks vidēji piegājienā guva 90,66 punktus un noslēdzošos metienus izpildīja ar 46,67% precizitāti, bet bija labāks par Razmu izpildītajos "maksimumos" (6).
"Šis bija mans labākais sniegums uz "Alexandra Palace" skatuves. Jutos tiešām labi, un zinu, ka varu šādā līmenī spēlēt," pēc spēles teica Razma, kurš, līdzīgi kā pēc uzvaras pirmajā kārtā, arī pēc šīs uzvaras dosies atpakaļ uz Latviju, lai kopā ar ģimeni sagaidītu Ziemassvētkus. Trešās kārtas spēles notiks 26. decembra.
Razma trešajā kārtā spēkosies ar Skotijas pārstāvi Alanu Sautaru (PDC 54.) vai ar desmito numuru izsēto nīderlandieti Pīteru Gērardu van Vēnu, kurš ir arī Eiropas čempions. Pirmajā kārtā latvietis ar 3-1 pārspēja kvalifikāciju pārvarējušo nīderlandieti Džamaju van den Heriku (PDC 115.). Savukārt Beveridžs ar 3-0 pārspēja beļģi Dimitri van den Bergu, kurš bija izsēts ar 23. numuru.
Pērn Razma aizcīnījās līdz trešajai kārtai un cīņā par vietu astotdaļfinālā ar 1-4 piekāpās tobrīd pasaules ranga astotajam numuram Stīvenam Bantingam no Anglijas. Par visu laiku jaunāko pasaules čempionu 17 gadu vecumā kļuva anglis Lūks Litlers.
PDC pasaules čempionāts no 11. decembra līdz 3. janvārim norisinās "Alexandra Palace" Londonā. Turnīra kopējais balvu fonds ir pieci miljoni Lielbritānijas mārciņu (aptuveni 5,7 miljoni eiro), no kuriem vienu miljonu mārciņu saņems nākamais pasaules čempions. Par tikšanu trešajā kārtā Razma nopelnījis 35 tūkstošus sterliņu mārciņu jeb 40 tūkstošus eiro.