Blumbergs iemet 22 punktus un kaldina “Petkim Spor” uzvaru papildlaikā
Latvijas basketbolists Roberts Blumbergs svētdien Turcijas čempionāta spēlē izcēlās ar 22 punktiem un palīdzēja Izmiras "Petkim Spor" izcīnīt uzvaru papildlaikā.
"Petkim Spor" viesos ar 104:101 (25:22, 25:29, 23:17, 15:20, 16:13) guva panākumu pār "Manisa".
Blumbergs laukumā bija 36 minūtes un 25 sekundes un raidīja grozā divus divu punktu metienus, piecus no deviņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja septiņas bumbas zem groziem, pārtvēra vienu piespēli, tika pie trīs piezīmēm, izprovocēja trīs sodus, noslēdzot maču ar +/- rādītāju +8 un efektivitātes koeficientu 25.
Vairāk punktus par Latvijas basketbolistu starp uzvarētājiem guva tikai Davids Efianaji, kurš izcēlās ar 26 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm.
Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 19 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām bija Jits Onans.
Citā mačā Ronalda Šmita pārstāvētā "Anadolu Efes" mājās ar 92:84 (25:20, 20:14, 25:28, 22:22) uzvarēja Stambulas "Galatasaray".
Šmits spēlēja astoņas minūtes un 14 sekundes un realizēja vienu no diviem tālmetieniem, gūstot trīs punktus, nopelnīja vienu piezīmi un iekrāja +/- rādītāju +1 un efektivitātes koeficientu divi.
Jau ziņots, ka sestdien Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas "Fenerbahce" viesos ar rezultātu 73:99 zaudēja "Trabzonspor" ar Kārli Šiliņu pieteikumā.
"Fenerbahce" ar desmit uzvarām 12 spēlēs ir otrā, "Anadolu Efes" un "Trabzonspor" ar septiņiem panākumiem 12 mačos ir attiecīgi piektajā un sestajā vietā, bet "Petkim Spor" ar piecām uzvarām ir desmitajā vietā.
Pagājušajā sezonā par Turcijas čempioni kļuva Stambulas "Fenerbahce", kas finālsērijā ar 4-1 pārspēja Stambulas "Besiktas".