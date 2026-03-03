Lietuva sāk visneaizsargātāko pilsoņu evakuāciju no Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Ņemot vērā spriedzi Tuvajos Austrumos, Lietuva sāk evakuēt visneaizsargātākās savu pilsoņu grupas no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE) un kaimiņvalstīm.
"Ņemot vērā ierobežotās iespējas izbraukt uz drošām valstīm, tika nolemts sākt visneaizsargātāko Lietuvas pilsoņu grupu evakuāciju no Apvienotajiem Arābu Emirātiem un citām kaimiņvalstīm, kurās pārvietošanās pa sauszemi pašlaik nerada pārmērīgus draudus dzīvībai," otrdien sociālajā tīklā "Facebook" paziņoja premjerministre Inga Ruginiene.
Kā viņa norādīja, Ārlietu ministrija aktīvi strādā un atsevišķi informēs par evakuācijas iespējām tos, kuri reģistrējušies un lūguši palīdzību izbraukšanai.
Ruginiene piebilda, ka izbraukšana no Izraēlas un Libānas pagaidām nav droša.
"Tāpēc mēs aicinām ievērot vietējo varasiestāžu ieteikumus un uzturēties patvertņu tuvumā. Mēs arī aicinām Lietuvas pilsoņus, kuri atrodas viskarstākajos punktos, turpināt ievērot Ārlietu ministrijas ieteikumus un, ja nepieciešams, zvanīt uz informācijas tālruni," klāstīja premjerministre. Ārlietu ministrijas dati liecina, ka reģionā atrodas aptuveni 2000 Lietuvas pilsoņu. Vairāk nekā puse no viņiem atrodas AAE.
Jau ziņots, ka ASV un Izraēla sestdien sāka liela mēroga ofensīvu pret Irānu, kas atbildējusi ar raķešu un dronu triecieniem ASV bāzēm vairākās Persijas līča valstīs.