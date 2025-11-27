Sevastova uzvar Slovākijā un iekļūst ITF W-75 turnīra ceturtdaļfinālā
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova ceturtdien Slovākijā iekļuva Starptautiskās Tenisa federācijas (ITF) W-75 sērijas turnīra ceturtdaļfinālā.
Sevastova, kura WTA rangā atrodas 204. vietā un turnīrā ir izsēta ar astoto numuru, ar 2-6, 7-5, 7-6 (7-1) pieveica polieti Veroniku Evaldu (WTA 457.).
Trešajā setā Sevastova atspēlējās no 1-3, bet taibreikā vienīgo punktu zaudēja pēc 3:0.
Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Sevastova ir nopelnījusi 16 pasaules ranga punktus.
Jau ziņots, ka Sevastova pirmās kārtas mačā ar 6-3, 3-6, 6-4 pārspēja Turcijas tenisisti Ailu Aksu (WTA 409.).
Ceturtdaļfinālā Sevastova tiksies ar pasaules ranga 335. vietas īpašnieci baltkrievieti Aļonu Falei, kura astotdaļfinālā ar 6-3, 4-6, 7-6 (8:6) pārspēja šveicieti Selīnu Nefu (WTA 266.).
Līdz šim Sevastova ar Falei kortā nav tikusies.
35 gadus vecā tenisiste šosezon pēc vairāk nekā gada ilgas pauzes veselības problēmu un maternitātes atvaļinājuma dēļ atgriezās kortā.
Turnīrs Trnavā cietā seguma kortos norisināsies līdz nedēļas beigām.