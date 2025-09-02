Andreja Gražuļa pēdas savainojums izrādījies ļoti nopietns; laukumā nedosies vairākus mēnešus
Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs Andrejs Gražulis pēdas savainojuma dēļ nevarēs spēlēt vismaz četrus mēnešus, portāla Delfi.lv raidījumā "D sektors" atklāja Latvijas valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms.
Jau ziņots, ka Gražulis sestdien Latvijas izlases mačā ar Serbiju iedzīvojās pēdas savainojumā, pametot laukumu jau otrajā minūtē. Latvija zaudēja serbiem ar 80:84. "Precīzi ar ārstiem neesmu runājis, bet tie varētu būt četri vai pieci mēneši," atklāja Toms, piebilstot, ka Gražulis komunicē ar ķirurgiem un pats pieņems lēmumu, kur veikt operāciju.
Pirmajās divās spēlēs viņš katrā guva pa septiņiem punktiem, pirmajā no tām pievienojot arī piecas atlēkušās bumbas.
A grupā pa četrām uzvarām četros mačos ir Turcijai un Serbijai, bet Latvijai ir divi panākumi, visām trim izlasēm nodrošinot vietu izslēgšanas turnīra spēlēs. Igaunijai un Portugālei ir pa vienai uzvarai, bet Čehija, ar kuru Latvija tiksies trešdien, ir zaudējusi visos četros mačos un jau zaudējusi iespēju iekļūt astotdaļfinālā.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām katras grupas komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, noskaidrojot medaļu ieguvējus.