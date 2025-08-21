Leonardo Fornaroli varētu kļūt par F-1 "gadsimta darījumu"
“Invicta Racing” komandas vadītājs Džeimss Robinsons ir pārliecināts, ka šī brīža F-2 čempionāta līderis Leonardo Fornaroli varētu kļūt par īstu “gadsimta darījumu” jebkurai F-1 komandai. Itālis šosezon debitējis F-2, taču jau izvirzījies čempionāta vadībā. Turklāt viņš nav piesaistīts nevienai F-1 junioru programmai, kas padara situāciju vēl unikālāku.
Faktu, ka Fornaroli vēl nav nolīgusi neviena F-1 komanda, Robinsons nosauca par “prātam pilnīgi neaptveramu”. “Leo ir fenomenāls braucējs. Viņš nekrīt panikā, neizdara kļūdas un vienkārši perfekti izpilda savu darbu. Man ir grūti saprast, kāpēc viņš jau tagad nav saistīts ar kādu F-1 komandu,” atzina Robinsons.
Pagājušajā gadā Fornaroli triumfēja F-3 čempionātā ar “Trident” komandu, kļūstot par čempionu pat neuzvarot nevienā braucienā. Tikai šosezon viņš atkal sajuta uzvaras garšu, Silverstonas sprintā beidzot pārtraucot bezuzvaru sēriju, kas bija ievilkusies kopš 2021. gada Misano posma Itālijas F-4 čempionātā. Pēc tam viņš guva vēl trīs uzvaras, tostarp nesen Ungārijas galvenajā sacīkstē, un ar stabilu punktu krājumu devās vasaras pārtraukumā kā čempionāta līderis.
Salīdzinājumā ar savu priekšgājēju Gabrielu Bortoleto, kurš uzreiz pēc F-3 un F-2 tituliem nonāca F-1 čempionātā “Sauber” komandā, Fornaroli ceļš šķiet mazliet klusāks. Robinsons gan uzsver, ka tieši šī itāļa mierīgā daba un konsekvence varētu būt viņa trumpis: “Viņš nav skaļš, viņš neveido “banzai” apdzīšanas vai trakulīgas kustības uz pjedestāla. Taču viņš ir ārkārtīgi vērtīgs komandas cilvēks – viņš spēj attīstīt auto un nodrošināt stabilus datus, kādus citi šobrīd F-2 tādā līmenī nespēj.”
Robinsons atcerējās arī konkrētus piemērus, piemēram, sprintu Spā trasē, kur pēc drošības mašīnas Fornaroli demonstrēja savu tempu un līdz finišam bija aizbraucis prom ar piecu sekunžu pārsvaru. Līdzīga dominance bija vērojama arī Hungaroringā. “Tas parāda viņa spēju koncentrēties un izpildīt vajadzīgo, neļaujoties ārējiem traucēkļiem. Tieši tas ir tas, ko meklē F-1 komandas, lai attīstītu auto,” skaidro Robinsons.
Kamēr lielākā daļa F-2 līderu jau sen ir sasaistīti ar F-1 akadēmijām, Fornaroli aizvien paliek ārpus tām.