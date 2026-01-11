Titāniks” bez Keitas Vinsletas? Lomas, kas izmainīja kino vēsturi — bet sākumā bija domātas citiem
Šīs ikoniskās lomas varēja atveidot citi...
Titāniks” bez Keitas Vinsletas? Lomas, kas izmainīja kino vēsturi - bet sākumā bija domātas citiem

Grūti iedomāties Bārbiju bez Margotas Robijas, Hanu Solo bez Harisona Forda vai Rouzu bez Keitas Vinsletas, taču kino vēsture varēja izskatīties pavisam citādi.

Ne visas ikoniskās kino lomas sākotnēji bija paredzētas tiem aktieriem, kuri ar tām vēlāk iegāja vēsturē. Pirms galīgā aktieru atlases lēmuma bieži notiek ilgstošas sarunas, atteikumi un radošas domstarpības. 

Lūk, slaveni aktieri, kuri bija tikai viena soļa attālumā no ikoniskām lomām, taču tās galu galā nonāca pie citiem — un kļuva par kino vēsturi.

