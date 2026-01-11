Novembrī vidējā vecuma pensija Latvijā bija nepilni 673 eiro.
Vidējā pensija Latvijā joprojām zem iztikas minimuma
Vidējā vecuma pensija 438 060 Latvijas pensionāriem pagājušā gada novembrī bija 672,92 eiro, liecina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) apkopotā informācija.
Lielākā vidējā pensija novembrī bija vīriešiem - 724,43 eiro. Tikmēr sievietēm tā bija 645,58 eiro. Kopš pagājušā gada janvāra vidējais pensijas apmērs novembrī bija palielinājies par 51,33 eiro.
Ekonomisti, arodbiedrības un pētnieki neoficiāli bieži vien rēķina, cik cilvēkam reāli nepieciešams iztikai, saskaitot ikdienas izdevumus pārtikai, mājoklim, medikamentiem, komunālajiem maksājumiem un transportam. Šādos aprēķinos summa bieži pārsniedz 700–800 eiro mēnesī, īpaši vientuļiem pensionāriem Rīgā vai citās lielajās pilsētās, kā arī cilvēkiem ar hroniskām veselības problēmām.