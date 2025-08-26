Pie F-1 jaunpienācējas "Cadillac" stūres sēdīsies nākamsezon sēdīsies divi ļoti pieredzējuši piloti
Nākamās sezonas Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionāta jaunās komandas "Cadillac" piloti būs Serhio Peress un Valteri Botass, otrdien paziņoja "Cadillac" komanda.
Nākamgad ASV autobūves kompānija "General Motors" ar zīmolu "Cadillac" kļūs par otro ASV komandu F-1 sacensībās. Šobrīd F-1 vienīgā ASV vienība ir "Haas".
F-1 jaunpienācējas piloti nākamsezon būs pieredzējušais meksikāņu pilots Peress, kurš pagājušā gada decembrī pameta "Red Bull" vienību, un šīs sezonas "Mercedes" rezerves pilots Botass. Ar abiem pilotiem esot noslēgti līgumi uz vairākiem gadiem.
BREAKING: Valtteri Bottas and Sergio Perez will race for Cadillac Formula 1 Team in 2026!
#F1
"Divu ļoti pieredzējušu braucēju - Botasa un Peresa - piesaistīšana ir drosmīgs nodomu apliecinājums. Viņi ir redzējuši visu un zina, kas nepieciešams, lai gūtu panākumus F-1. Taču vēl svarīgāk ir tas, ka viņi saprot, ko nozīmē palīdzēt veidot komandu," izcēla "Cadillac" direktors Greiems Loudons.
Peress pievienojās "Red Bull" 2021. gadā un palīdzēja komandai izcīnīt divus Konstruktoru titulus, 2022. gadā individuālajā vērtējumā ieņemot trešo un 2023. gadā - otro vietu aiz komandas biedra nīderlandieša Maksa Verstapena. Peress karjeras laikā izcīnījis sešas uzvaras.
Savukārt Botass iepriekšējās trīs sezonas pavadīja "Sauber" vienībā, kas iepriekš F-1 startēja ar "Alfa Romeo" nosaukumu. Pagājušajā sezonā soms neizcīnīja punktus un sezonas beigās pameta "Sauber" komandu.
Botass iepriekš no 2017. līdz 2021. gadam pārstāvēja "Mercedes", kuras rindās viņš izcīnīja desmit uzvaras, kā arī 20 reizes bija ātrākais kvalifikācijas braucienos, "Grand Prix" sacīksti sākot no pirmās pozīcijas.
Kopš 2019. gada F-1 čempionātā sacenšas desmit komandas, bet nākamsezon startēs 11 vienības.