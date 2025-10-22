Jānis Bērziņš pagarina līgumu ar "Rīgas Zeļļiem"; uz "Liepāju" no "Joventut" pārceļas jaunais talants
Latvijas basketbola komanda "Rīgas zeļļi" ir vienojusies ar latviešu uzbrucēju Jāni Bērziņu par sadarbības turpināšanu līdz 2027./2028. gada sezonas beigām, trešdien paziņoja klubs.
Bērziņš šosezon "Rīgas zeļļu" sastāvā četrās Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs vidēji spēlē ir sakrājis 12,5 punktus, 3,3 atlēkušās bumbas un 1,5 rezultatīvas piespēles. Eiropas Ziemeļu basketbola līgā (ENBL) divos mačos uzbrucējs vidēji spēlē ir sakrājis 14 punktus un 2,5 atlēkušās bumbas, kā arī trāpījis 45,5% trīspunktnieku.
"Sākotnēji ar Bērziņu parakstījām atvērto līgumu, taču uzreiz sapratām, ka viņš ir ļoti liela vērtība mūsu komandā. Iepriekšējos gados, ikdienā neredzot viņu, bija viegli piemirst, cik augsta kalibra spēlētājs viņš ir," pēc līguma pagarināšanas saka kluba prezidents Edgars Buļs.
"Berziņš lieliski atgādināja par sevi pirmajās spēlēs, pierādīdams, ka var būt ne tikai komandas spēlētājs kā iepriekšējās sezonās Polijā un ne tikai mūsu aizsardzības stūrakmens, bet arī viens no uzbrukuma līderiem turpmāko sezonu garumā," bilst Buļs.
Viņš uzteic spēlētāja meistarību, pieredzi un profesionālismu, izsakot gandarījumu, ka tāda līmeņa spēlētājs izvēlas palikt "Rīgas zeļļos" ilgtermiņā.
"Bija iespējas braukt atpakaļ uz ārzemēm, bet ļoti patika sezonas sākums, atmosfēra komandā un organizatoriskais līmenis, tāpēc spējām vienoties," saka Bērziņš, uzsverot iespēju kopā ar ģimeni palikt Rīgā nākamās trīs sezonas.
Ar trim uzvarām četrās spēlēs "Rīgas zeļļi" LIBL ieņem ceturto vietu. "Rīgas Zeļļi" nākamo spēli aizvadīs piektdien, kad sava laukuma mačā Saldū tiksies "Liepāju", kas papildinājusi sastāvu ar latviešu aizsargu Helmutu Petroviču.
18 gadus vecais basketbolists sezonas ievadā trenējās kopā ar Spānijas basketbola klubu Badalonas "Joventut" un oktobrī Badalonas vienības rindās debitēja Spānijas U-22 līgā.
Pagājušajā sezonā viņš "Joventut" rindās spēlēja jauniešu Eirolīgā, kur četrās spēlēs vidēji laukumā bija 28 minūtes, kuru laikā guva 10,5 punktus un iekrāja septiņas rezultatīvas piespēles.
"Diemžēl nākas paziņot, ka Rinalda Timmas savainojums ir daudz nopietnāks nekā sākumā šķita un tas viņam liegs spēlēt līdz pat februārim. Darīsim visu, lai Rinalds varētu pilnvērtīgi rehabilitēties un palīdzēt komandai pavasarī," paziņojumā norādīja "Liepājas" galvenais treneris Artūrs Visockis-Rubenis.
"Līdz ar to meklējām papildinājumu mūsu koncepta ietvaros. Sakrita, ka arī Helmutam bija nepieciešamas pārmaiņas. Helmuts ir daudzpusīgs jauns basketbolists, kuram jāsper pirmie soļi vīriešu basketbolā. Liepāja ir izcila vieta, kur to darīt, kā to pierādām jau sešu gadu garumā," piebilda treneris.
2023. gadā Petrovičs Latvijas izlases rindās spēlēja Eiropas U-16 čempionātā, bet aizvadītajā vasarā nevarēja pievienoties valstsvienībai savainojuma dēļ. Liepājas komanda Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā (LIBL) ar divām uzvarām un divām neveiksmēm turnīra tabulā ierindojas astotajā pozīcijā.