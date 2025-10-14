Tuvojoties Latvijas un Anglijas spēlei, bēdīgi slavenie "angļu huligāni" pagaidām uzvedas mierīgi
Atsevišķu Anglijas futbola izlases līdzjutēju izpausmes Rīgā pievērsušas policijas uzmanību, taču situācija atrisināta uz vietas un nav bijis nepieciešams piemērot sankcijas, aģentūrai LETA norādīja Valsts policijā.
Kaut gan policija norādījusi, ka nav aizturētu personu, atsaucoties uz Lielbritānijas kārtībsargu vienību jeb UKFPU, iepriekš tika ziņots ka kopš svētdienas Rīgā par dažādām huligāniskām darbībām bija aizturēti četri Anglijas futbola izlases līdzjutēji. Divus no vīriešiem aizturēja svētdien, 11. oktobrī, par ārā esošo puķu kastu bojāšanu. Viņi jau ir atbrīvoti un saņēmuši naudas sodu, kas gan nav konkretizēts. Vēl divi citi vīrieši pirmdien, 13. oktobrī, tika aizturēti par publisku urinēšanu. Arī viņi jau ir atbrīvoti, taču soda mēri vēl nav piespriesti.
Policists Gerets Pārkins, kurš Rīgā vada šo Lielbritānijas kārtībsargu vienību jeb UKFPU, izteica vilšanos par savas valsts faniem. "Atbraukušie līdzjutēji šeit reprezentē savu valsti. Ir tik tiešām nepatīkami redzēt, ka četri no viņiem jau ir tikuši aizturēti. Šāda uzvedība nav pieļaujama nedz Lielbritānijā, nedz arī Latvijā. Ceru, ka šie aresti būs kā brīdinājuma zvans citiem angļiem šeit." UKFPU sastāv no Lielbritānijas kārtībsargiem, kuri dodas līdz savas valsts futbola faniem izbraukumos, lai mazinātu incidentus.
Iepriekš tika ziņots, ka "Daugavas" stadionā Anglijas Futbola asociācija ir rezervējusi visas pieejamās 2400 biļetes. Latvijā pēc angļu mediju lēstā ir ap diviem ar pusi tūkstošiem līdzjutēju, taču noprotams, ka to ir krietni vairāk un ne visi atradīsies stadionā.
Daļa fanu jau kopš nedēļas nogales sociālajos tīklos ziņo par savu aktivitāti Rīgā, dodoties skriet, lecot peļķēs, kā arī lielos daudzumos patērējot alu. Ir arī tādi fani, kuri pēc atceltā reisa no Viļņas šodien ar taksi mērojuši ceļu no Lietuvas galvaspilsētas uz Rīgu, lai tikai būtu klātesoši Anglijas un Latvijas izlases spēlē.
Savukārt valsts policija iepriekš ziņoja, ka tā pastiprināti rūpēsies par sabiedrisko kārtību un drošību, lai Latvijas - Anglijas futbola spēle, kā arī fanu pulcēšanās aizritētu bez starpgadījumiem. Policija būs klātesoša gan pilsētas centrā, gan stadiona apkārtnē.
Policija strādās pēc iepriekš sagatavotiem sabiedriskās kārtības un ceļu satiksmes drošības plāniem. Tiks uzraudzīta fanu aktivitāte kā spēles dienā, tā arī iepriekšējās dienas. Tāpat policija uzrauga arī interneta vidi, sekojot līdzi notikumiem un aktualitātēm. Ierobežots ir Brīvības piemineklis, pilsētā ir atsevišķi satiksmes ierobežojumi un gaidāmi arī papildus sabiedriskā transporta reisi no "Daugavas" stadiona. Valsts policija rūpīgi kontrolēs dronu izmantošanu, likumsargiem būs iespēja ne vien fiksēt nesankcionētus bezpilota gaisa kuģu lidojumus, bet arī veikt to piespiedu nosēdināšanu un identificēt tālvadības pilotu atrašanās vietu - spēles laikā būs arī noteikts bezpilota lidaparātu lidojumu aizliegums atsevišķās zonās pilsētā.
Pasaules kausa kvalifikācijas K grupas spēle starp Latviju un Angliju sāksies plkst. 21:45. Pirms spēles Anglija uzvarējusi visās piecās kvalifikācijas cīņās ar vārtu bilanci 13:0, bet Latvijai pieci izcīnīti punkti ar vienu uzvaru un diviem neizšķirtiem. Pirmajā komandu spēlē Vemblijā futbola dzimtene Anglija uzvarēja ar 3:0.