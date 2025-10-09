Iekrita trešās ceturtdaļas bedrē: "TTT Rīga" basketbolistes FIBA Eirokausu sāk ar zaudējumu no Belgradas "Crvena Zvezda"
Latvijas sieviešu basketbola klubs "TTT Rīga" ceturtdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirokausa sezonas pirmajā mačā piedzīvoja zaudējumu. E grupas spēlē "TTT Rīga" mājās ar 66:82 (20:16, 15:19, 8:21, 23:26) zaudēja Belgradas "Crvena Zvezda" komandai.
Starp rīdziniecēm rezultatīvākā ar 24 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām bija Naija Bekere, 11 punktus iekrāja Vanesa Jasa, bet vēl astoņus punktus guva Ieva Pulvere.
Viešņu uzvaru ar 23 punktiem, 14 bumbām zem groziem un četrām rezultatīvām piespēlēm sekmēja Dilsī Fankama.
Pirmais puslaiks noslēdzās neizšķirti ar 35:35, taču trešās ceturtdaļas ievadā viešņām padevās izrāviens, kurā tika iekrāts 12 punktu pārsvars, kuru Belgradas komandai izdevās nosargāt līdz finālsvilpei.
Grupas pirmajā spēlē trešdien Stambulas "Emlak Konut" viesos ar 81:73 pārspēja Vācijas komandu Zārluī "Royals", kuru vada Matīss Rožlapa un pārstāv Luīze Sila.
Nākamajās spēlēs rīdzinieces 16. oktobrī viesos tiksies ar "Emlak Konut", 23. oktobrī mājās spēlēs ar "Royals", 30. oktobrī izbraukumā tiksies ar "Crvena Zvezda", 5. novembrī savā laukumā spēlēs ar Stambulas vienību, bet 26. novembrī noslēgs grupu turnīru ar maču viesos pret "Royals".
Rīdzinieces E grupā bija ielozētas ar kopā ar "Emlak Konut" un "Royals", bet no Eirolīgas kvalifikācijas par pretiniecēm kļuva "Crvena Zvezda", kas divu maču summā ar 134:149 zaudēja Itālijas klubam Venēcijas "Umana Reyer".
Pamatturnīrā sacenšas 48 klubi, kas salozēti 12 grupās pa četrām vienībām. Izslēgšanas spēlēm kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas un četras labākās trešo vietu ieguvējas. Šīm 28 komandām vēl pievienosies četras vienības, kas būs izkritušas no Eirolīgas turnīra.
Iepriekšējā sezonā "TTT Rīga" I grupā uzvarēja vienā spēlē, ieņemot pēdējo vietu un nekvalificējoties "play-off" spēlēm.
Par uzvarētājām kļuva Vilnēvas d'Askas ESBVA basketbolistes, kuras finālā divu maču summā ar 162:145 pārspēja Ferrolas "Baxi" no Spānijas.