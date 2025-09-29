Par sportu atbildīgā ministre Melbārde asi kritizē agresorvalstu sportistu pielaišanu dalībai ziemas paralimpiskajās spēlēs
Latvijas izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV) Starptautiskās Paralimpiskās komitejas (IPC) lēmumu atjaunot Krievijas un Baltkrievijas sportistu tiesības piedalīties 2026.gada ziemas paralimpiskajās spēlēs vērtē kā "amorālu, cinisku un nepieņemamu".
Latvija ir uzsākusi konsultācijas ar Latvijas Paralimpisko komiteju (LPK), sporta federācijām, kā arī Baltijas un Ziemeļvalstu partnervalstīm, lai vienotos par kopīgu rīcību, aicinot šo lēmumu nekavējoties mainīt, sociālajos tīklos raksta politiķe. Melbārde asi kritizē komitejas lēmumu atļaut Krievijas un Baltkrievijas sportistiem atgriezties sacensībās. Viņa uzsver, ka tas ir ne tikai apvainojums ukraiņu tautai, bet arī "kauna traips uz starptautiskās sporta kopienas sirdsapziņas". "Kamēr Ukrainā mirst bērni un tūkstošiem cilvēku kļūst par invalīdiem Krievijas izraisītā kara dēļ, komiteja izvēlas ignorēt karu, okupāciju un klajus cilvēktiesību pārkāpumus, faktiski legalizējot agresorvalstu atgriešanos starptautiskajā arēnā," norāda Melbārde.
Uz jautājumu, vai Latvija varētu nepiedalīties sacensībās, ja IPC lēmums netiks mainīts, Melbārdes padomnieks Sandris Sabajevs atbildēja, ka "šobrīd esam saziņā ar līdzīgi domājošiem partneriem". Mērķis esot vienoties par kopīgu, stingru un koordinētu rīcību, lai panāktu lēmuma atcelšanu.
Jau ziņots, ka IPC Ģenerālā asambleja sestdien nolēma atcelt Krievijas un Baltkrievijas sportistu daļēju diskvalifikāciju, kas bija spēkā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. LPK prezidente Daiga Dadzīte šādu lēmumu novērtēja kā sliktas ziņas Baltijas un citām Eiropas valstīm, kas iestājās pret agresorvalstu dalību starptautiskās sacensībās. Savukārt Ukrainas sporta ministrs Matvijs Bidnijs paziņoja, ka tie, kas IPC Ģenerālajā asamblejā Seulā balsoja par šo lēmumu, ir nodevuši "savu sirdsapziņu un olimpiskās vērtības".
IPC lēmums ir pieņemts astoņas dienas pēc tam, kad Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) atļāva Krievijas un Baltkrievijas sportistu klātbūtni Milānas-Kortīnas d'Ampeco olimpiskajās spēlēs zem neitrāla karoga un ievērojot "stingrus neitralitātes nosacījumus". Milānas-Kortīnas d'Ampeco paralimpiskās spēles notiks 2026. gada martā. Tajās startēs arī astoņi sportisti no Latvijas, tostarp gan jaukto pāru kērlinga komanda, gan Latvijas ratiņkērlinga izlase.