Dončičs plosās kā zvērs, taču Slovēnija gandrīz izsēj milzīgo pārsvaru pār Itāliju Eiropas čempionāta astotdaļfinālā
Luka Dončičs svētdien Rīgā ar 42 gūtajiem punktiem palīdzēja Slovēnijas vīriešu basketbola izlasei nodrošināt vietu Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā. Astotdaļfinālā Slovēnijas basketbolisti ar 84:77 (29:11, 21:29, 22:16, 12:21) pārspēja Itāliju, taču slovēņu līdzjutējiem nācās krietni panervozēt, jo pirms pēdējās ceturtdaļas iekrātais 16 punktu pārsvars neilgi pirms spēles beigām bija sarucis līdz nieka 3 punktiem.
Dončičs ar 42 gūtajiem punktiem, no kuriem viņš 22 guva jau pirmajā ceturtdaļā, un desmit atlēkušajām bumbām bija pārliecinoši rezultatīvākais starp uzvarētājiem, kamēr vēl 11 punktus Slovēnijas labā guva Klemens Prepeličs.
Itālijas komandā ar 22 punktiem izcēlās Simone Fontekio, 12 punktus un sešas atlēkušās bumbas iekrāja Saliu Njangs, bet ar desmit punktiem maču noslēdza Danilo Galināri.
Slovēnija ceturtdaļfinālā spēkosies ar Vāciju.
Pirms tam Polija ar rezultātu 80:72 pārspēja Bosniju un Hercegovinu, kļūstot par Turcijas pretinieci ceturtdaļfinālā, kā arī Gruzija ar 80:70 apspēlēja Franciju un nākamajā kārtā stāsies pretī Somijai.
Šodien vēl noslēdzošajā astotdaļfināla mačā plkst.21.45 cīnīsies Grieķija un Izraēla.
Jau ziņots, ka sestdien Latvija ar 79:88 zaudēja Lietuvai, Vācija ar 85:58 pārspēja Portugāli, bet Turcija ar 85:79 uzvarēja Zviedriju, bet Somija ar 92:86 pārspēja favorīti Serbiju.
Pie Brīvības pieminekļa šodien plkst. 12.30 tika prezentēts pasaulē lielākais basketbola krekls, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās spēlēja Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificējās izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiekas A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.