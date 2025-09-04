Bosnija sarūgtina Gruziju un iekļūst Eiropas čempionāta astotdaļfinālā; čempionei Spānijai jāuzvar Grieķija, lai nekravātu čemodānus uz mājām
Bosnijas un Hercegovinas vīriešu basketbola izlase ceturtdien Kiprā Eiropas čempionāta grupas turnīra pēdējā spēlē pieveica Gruziju un iekļuva astotdaļfinālā. C grupas spēlē Bosnija ar 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14) pieveica Gruziju, kas var pievienoties astotdaļfinālniekiem, ja čempione Spānija zaudēs Grieķijai.
Uzvarētājiem septiņi spēlētāji guva vismaz deviņus punktus, par rezultatīvākajiem ar 15 punktiem kļūstot Džonam Robersonam, kura kontā arī piecas rezultatīvas piespēles, un Jusufam Nurkičam, kurš sakrāja arī 12 atlēkušās bumbas. 13 punktus guva Aleksandars Lazičs, bet Edins Atičs sakrāja 11 punktus un astoņas rezultatīvas piespēles.
Gruzijas izlasē 20 punktus un astoņas atlēkušās bumbas sakrāja Aleksanders Mamukelašvili, 18 punktus guva Kamars Boldvins, 15 punktus, piecas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Goga Bitadze, bet 13 punktus guva Duda Sanadze.
Gruzija iekļūs astotdaļfinālā, ja Spānija zaudēs Grieķijai.
Limasolā plkst.18.15 tiksies Itālija un Kipra, bet plkst.21.30 - Spānija un Grieķija.
C grupā pēc četrām spēlēm Grieķijai un Itālijai ir pa trim uzvarām, šīm izlasēm jau nodrošinot vietu astotdaļfinālā, Bosnija ir izcīnījusi trīs uzvaras piecos mačos un arī garantējusi vietu astotdaļfinālā, pa divām uzvarām ir Gruzijai piecās un Spānijai četrās cīņās, bet Kipra ir zaudējusi visās četrās cīņās.
Polijas pilsētā Katovicē D grupas pirmajā mačā ceturtdien Francija ar 114:74 pārspēja Islandi. Plkst.18 Slovēnija tiksies ar Izraēlu, bet plkst.21.30 Polija - ar Beļģiju.
D grupā četri panākumi piecās spēlēs ir Francijai, pa trim uzvarām četros mačos ir Izraēlai un Polijai, bet divas uzvaras četros mačos ir izcīnījusi Slovēnija, visām četrām izlasēm iekļūstot astotdaļfinālā. Vienu panākumu četrās spēlēs ir izcīnījusi Beļģija, bet Islande turnīru beidza ar četriem zaudējumiem.
Spēles tiešraidē tiek translētas "Go3 Sport" kanālos.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.