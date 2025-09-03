Jādomā par spēlētāju veselību. Latvijas basketbolistiem grupas pēdējā mačā jācīnās pret pastarīti Čehiju
Trešdien plkst. 18:00 Latvijas basketbolisti noslēgs apakšgrupu turnīru ar spēli pret Čehiju. Latvieši jau ir garantējuši vietu astotdaļfinālā, bet čehiem turnīrs pēc šīs dienas spēles noslēgsies. Tiešraide TV3.
Latvijas basketbolisti pirmajās četrās spēlēs svinējusi divas uzvaras. Ar 72:70 tika pieveikta Igaunija un ar 78:62 Portugāle. Zaudēts atklāšanas mačā pret Turciju ar 73:93 un pret galveno turnīra favorīti Serbiju (80:84). Ar katru spēli Latvijas sniegums gan uzlabojies.
Čehijas basketbolisti pagaidām visos četros mačos zaudējuši. Ar 50:62 tika atzīts Portugāles pārākums, ar 78:92 Turcijas, ar 75:89 Igaunijas un ar 60:82 Serbijas. Neveiksme pret serbiem ļāva Latvijai priekšlaicīgi sasniegt astotdaļfinālu.
Latvijai veselības likstas
Latvijas izlasi turnīra gaitā ietekmējušas traumas. Spēlē pret Serbiju jau otrajā minūtē pēdas savainojumā iedzīvojās Andrejs Gražulis, kurš turnīrā vairs nespēlēs. Sagaidāms, ka viņa atlabšanas laiks būs vismaz četrus mēnešus. Spēlē pret Portugāli veselības likstās iedzīvojās Artūrs Žagars un Kristers Zoriks.
Dienu pirms spēles notikušajā treniņā piedalījās gan Zoriks, gan Žagars. Pēc treniņa Kristers Zoriks ar medijiem bija ierasti mazrunīgs, vien atklājot, ka spēles beigās pret Portugāli viņam ar botu uzsists par Ahilleja cīpslu, kas arī bijis iemesls savainojumam. Pagaidām viņš neesot gatavs spēlēt, taču lēmums par viņa dalību mačā tiks pieņemts spēles dienā. Līdzīgs statuss ir Artūram Žagaram, kurš arī bija redzams izpildām metienus treniņā. Latvijas izlases saspēles vadītājs pret Portugāli traumējis paceles cīpslu.
“Medicīniskais personāls strādā ļoti smagi, lai atrisinātu šo situāciju. Tiks veikti atkārtoti testi. Magnētiskā rezonanse neko sliktu neparādīja, taču ir viņam sāpes. Katru stundu parādās kāda jauna informācija,” par Žagara situāciju teica treneris Artūrs Visockis-Rubenis. Latvijas Basketbola savienība (LBS) norādīja, ka gan Žagars, gan Zoriks turpinās dalību valstsvienībā. Viņu statuss gan tiks izvērtēts pirms katras spēles un lēmums par spēlēšanu tiks pieņemts tās dienā.
Pēc četrām aizvadītajām spēlēm Latvijas basketbolisti ar vidēji gūtajiem 75,8 punktiem ir 15. rezultatīvākā turnīra komanda. Metienus tā izpilda ar 38,8% precizitāti, kas to ierindo tikai 19. pozīcijā. Pēc četrām aizvadītajām cīņām ar vidēji gūtajiem 17,8 punktiem un 6,5 atlēkušajām bumbām ražīgākais ir Kristaps Porziņģis. Vēl starp līderiem ir Rihards Lomažs (10,5 punkti, 4,5 piespēles, 4,3 bumbas zem groziem), Dāvis Bertāns (10,5 punkti, 7,3 atlēkušās bumbas) un Rolands Šmits (10,5 punkti un 3,5 atlēkušās bumbas).
Čehija pirms spēles netrenējas
Dienu pirms spēles pret Latviju savu treniņu atcēla Čehijas valstsvienība. Tā pagaidām nav rādījusi atzīstamu spēli. Pirms turnīra noskaidrojās, ka dažādu iemeslu dēļ vienībai nepalīdzēs vairāki vadošie basketbolisti ar Tomāšu Satoranski un Janu Veseliju priekšgalā.
Vienīgais izlases spēlētājs, kurš vidēji guvis virs desmit punktiem, ir Martins Peterka. Viņam līdzšinējos četros mačos 12 punkti un 5,3 atlēkušās bumbas. Ar 7,5 punktiem atzīmējies nākamās sezonas Kristapa Porziņģa komandas biedrs Atlantas “Hawks” Vits Krejči, no kura gan visdrīzāk gaidīts produktīvāks sniegums. Viņam gan arī četras bumbas zem groziem un 2,8 rezultatīvās piespēles. Pēc zaudējuma Turcijai Krejči Jauns.lv atzina, ka šī modeļa stiprās puses ir ātrs basketbols, kurā tiek spēlēts ar augstu intensitāti abos laukuma galos.
Krejči ir pazīstams ar vairākiem Latvijas izlases basketbolistiem. Porziņģi viņš saticis pēc tam, kad latvieti no Bostonas aizmainīja uz Atlantu. Jaunieša gados viņš spēlējis pret saviem vienaudžiem Artūru Kurucu un Artūru Žagaru.
Šis kļuvis jau par piekto Eiropas čempionāta finālturnīru pēc kārtas, kurā Čehija piedalās. 2022. gadā izlase spēja sasniegt izslēgšanas spēles, izstājoties pēc astotdaļfināla un ieņemot 16. vietu. Tās labākais rezultāts sasniegts 2015. gadā, kad vienas grupas izspēle notika Rīgā un Čehija atradās vienā apakšgrupā ar Latviju. Latvieši grupā bija pārāki, bet vēlāk čehi revanšējās cīņā par septīto vietu. Šī ir čehu augstākā pozīcija “EuroBasket”.
Ar domu par astotdaļfinālu
Abu komandu duelim šoreiz nav sportiskās intrigas. Latvija gaida savu astotdaļfināla pretinieci, kas arīdzan noskaidrosies šīs dienas laikā. B grupā par otro vietu cīnās Somija un Lietuva, 1. septembrī savstarpējā cīņā uzvarot lietuviešiem, kas pie reizes gan pazaudēja vienu no līderiem, Roku Jokubaiti.
Somija gan vēl var tikt līdz otrajai vietai, ja šodien pārspēs Vāciju. Pasaules kausa ieguvēja iepriekš par veseliem 19 punktiem apspēlēja Lietuvu, kas lietuviešiem var iegriezt trīs komandu +/- bilancē, ja, piemēram, Somija uzvarētu vāciešus. Ja Somija zaudēs, tad Lietuva būs Latvijas pretiniece astotdaļfinālā, kas gaidāms sestdien, plkst. 18:30. Biļetes uz to tika ļoti ātri izpirktas.