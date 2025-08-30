Andrejam Gražulim traumas dēļ Eiropas čempionāts beidzies
Eiropas čempionāta zaudējumā pret Serbiju Latvijas izlase jau otrajā minūtē palika bez spēka uzbrucēja Andreja Gražuļa, kurš iedzīvojies pēdas savainojumā. Tā dēļ viņam turnīrs ir beidzies, paziņoja Latvijas Basketbola savienība.
Gražulis devās starta pieciniekā un kā pēc spēles noskaidroja Jauns.lv, tad izlases plāns bija likt Latvijas spēka uzbrucējam aizsardzībā darboties pret Serbijas zvaigzni Nikolu Jokiču. Šie plāni tika iedragāti jau otrajā minūtē, kad pēc serbu uzbrukuma viņš guva kājas savainojumu.
Andrejs Gražulis spēlē 🇱🇻 : 🇷🇸 diemžēl vairs nepiedalīsies. Šobrīd tiek veikti izmeklējumi. pic.twitter.com/1OCuH7ofFw— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 30, 2025
Lai noskaidrotu savainojuma nopietnību, Gražulis spēles laikā devās uz slimnīcu. Latvijas Basketbola savienība ziņoja, ka spēlē latviešu spēku uzbrucējs vairs neatgriezīsies. Īpaši Gražuļa savainojumu pēc spēles nekomentēja Luka Banki, sakot, ka viņa trauma nav patīkama un tiekot veikti izmeklējumi. Neilgi pēc spēles beigām LBS paziņoja, ka Gražulis pēdas traumas dēļ turnīrā vairs nespēlēs.
Latvijas vīriešu basketbola valstsvienības delegācijas vadītājs Emīls Toms informēja, ka Andrejs Gražulis spēlē ar Serbiju savainojis pēdu un Eiropas čempionātā vairs nespēlēs. Paldies Andrejam par ieguldīto darbu un enerģiju, vēlam ātru atveseļošanos! 🇱🇻 pic.twitter.com/4F2UFShAuP— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 30, 2025
Visdrīzāk Gražuļa trauma nopietni ietekmēja Latvijas izlases rotāciju. Kopumā treneru korpuss lēma rotēt ar astoņu basketbolistu sastāvu, kas pēc Gražuļa izkrišanas palika par septiņiem. Mazākas lomas tika Dairim Bertānam, Marekam Mejerim, Klāvam Čavaram, bet Mārcis Šteinbergs palika uz rezervistu soliņa. Viņa izkrišana no sastāva vēl vairāk ietekmēs rotāciju. Bez viņa traumas liegušas sastāvā būt Rodionam Kurucam un Artūram Strautiņam.
Jau pēc divām dienām Latvijas basketbolisti aizvadīs nākamo spēli, pretiniekos esot Portugālei. 3. septembrī grupu turnīrs tiks noslēgts pret Čehiju.