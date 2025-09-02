Lietuvas izlases basketbolisti komentējuši sava izlases līdera savainojumu, tomēr noticis ļaunākais
Lietuvas vīriešu basketbola izlases saspēlēs vadītāja Roka Jokubaiša pirmdien mačā pret Somiju gūtais savainojums varētu nebūt tik nopietns, kā sākotnēji tika uzskatīts, pēc uzvaras pār vienu no Eiropas čempionāta mājiniecēm sacīja vairāki lietuviešu basketbolisti. Lietuvas mediji gan ziņo jau par ļoti nopietnu ceļgala traumu.
Jau ziņots, ka Lietuvas izlase pirmdien Tamperē turnīra B grupas mačā ar 81:78 (20:21, 25:15, 12:12, 24:30) pieveica Somijas izlasi, garantējot sev vietu astotdaļfinālā, kur pretiniekos, visticamāk, būs Latvijas valstsvienība.
Jokubaitis pēdējās ceturtdaļas sākumā pēc kontakta ar pretinieku guva ceļgala traumu, pēc mirkļa dodoties uz ģērbtuvēm ar komandas personāla palīdzību.
Lietuvas basketbola mediji Krepsinis.net un Basketnews.com ziņo par nepatīkamāko scenāriju. Pārbaudes liecinājušas par krustenisko saišu un meniska traumu, kas nozīmētu Eiropas čempionāta beigas un principā arī visas nākamās sezonas izlaišanu. Starpsezonā Jokubaitis no Telavivas "Maccabi" pārcēlās uz Vācijas Minhenes "Bayern". Jokubaitis gan došoties uz Minheni pēc vēl viena ekspertu slēdziena.
Lietuvas Basketbola federācija (LKF) vēsta, ka Jokubaitim savainojuma dēļ varētu nākties izlaist vismaz sešus mēnešus.
Komandas biedri sākotnēji gan bijuši cerību pilni, kas nekas traks neesot noticis: "Cik man zināms, tam sliktākais scenārijs nav piepildījies," pēc mača sarunā ar lietuviešu žurnālistiem sacīja izlases spēlētājs Igns Sargjūns. "Droši vēl neko nezinām, kaut kas ar ceļgalu tur ir, bet neliekas, ka tas būtu kas ļoti nopietns."
Turnuva ilerledikçe can sıkıcı sakatlıklar üst üste gelmeye devam ediyor. Bu kez de Litvanya'nın önemli isimlerinden Rokas Jokubaitis sakatlandı. pic.twitter.com/Go9Tnnmj1a— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) September 1, 2025
Tikmēr Tads Sederskis sacīja, ka Jokubaitis ģērbtuvē smaidot un viss neizskatoties pārāk slikti, kamēr Jons Valančūns piezīmēja, ka šobrīd ar secinājumiem steigties nevajadzētu un jāpagaida ārstu slēdziens. "Neesmu ārsts. Redzēsim ko dakteri teiks rīt," sacīja Lietuvas valstsvienības galvenais treneris Rims Kurtinaitis. "Ja viņš nevarēs spēlēt, mums viņš ļoti pietrūks."
Jokubaitis pirmdienas mačā pret somiem bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs - viņa kontā 16 punkti un deviņas rezultatīvas piespēles. Kopumā turnīra četrās spēlēs viens no izlases līderiem vidēji mačā izcēlies ar 17,3 punktiem, 8,5 rezultatīvām piespēlēm un 1,5 pārtvertām bumbām.
B grupas pēdējā spēlē lietuvieši trešdien tiksies ar Zviedrijas izlasi, bet tad dosies uz Rīgu un spēlēs astotdaļfinālā ar kādu no A grupas komandām, kas, visticamāk, būs mājiniece Latvija.
B grupā pēc četrām spēlēm līderi ar četrām uzvarām ir vācieši, Lietuvai ir trīs panākumi un otrā pozīcija, tāda pat bilance ir trešajā vietā esošai Somijai, kurai ar vienu uzvaru seko Melnkalne un Zviedrija. Pēdējā grupā bez panākumiem ir Lielbritānija, kas jau zaudējusi iespējas iekļūt izslēgšanas spēlēs.
B grupas otrās vietas ieguvēji tiksies ar A grupas trešo labāko komandu, kas būs Latvijas izlase.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlē Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus. Astotdaļfinālā tiksies A un B grupu, kā arī C un D grupu komandas.