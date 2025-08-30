Rīga atgādina Prāgu un pazīst ne tikai Kristapu Porziņģi. Čehijas vienīgais NBA spēlētājs raksturo savas izlases spēku
Pēc neveiksmes pret Turciju Eiropas čempionātā Čehijas izlases vienīgais spēlētājs Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) Vits Krejči Jauns.lv vairāk skaidroja savas komandas identitāti, paša lomu, iepazīšanos ar Kristapu Porziņģi un citus labi zināmus spēlētājus mājinieku vienībā.
29. augusta pēcpusdienā otro zaudējumu 2025. gada Eiropas čempionātā basketbolā Rīgā piedzīvoja Čehijas izlase, kas ar 78:92 piekāpās Turcijai. Divas dienas iepriekš čehi ar 50:62 atzina arī Portugāles pārākumu.
Vienīgais NBA spēlējošais čehs komandā ir Vits Krejči, kurš nākamajā sezonā būs Kristapa Porziņģa komandas biedrs Atlantas “Hawks”. Spēle pret Turciju viņam gan neizdevās - 22:41 minūtē tikai trīs punkti, četras piespēles, četras bumbas zem groziem, četras kļūdas, kā arī piecas piezīmes. Pirmajā ceturtdaļā vpēc trieciena grozā no augšas Krejči nokrita uz dēļiem, Jauns.lv atzīstot, ka sasitis kreiso plaukstu un elkoni. “Visam vajadzētu būt kārtībā,” viņš teica.
Pēc piektās piezīmes Krejči nogāja laukuma malā un izplūda emocijās. “Biju dusmīgs uz sevi,” viņš atklāja. “Man šķiet, ka šodien kā komanda spēlējām labi, taču mans sniegums gan tāds nebija.” Gandrīz divus metrus garais aizsargs atklāja, ka Turcija pret viņu arī paveikusi labu darbu aizsardzībā. “Varu gūt gan punktus, gan veidot situācijas citiem,” par saviem uzdevumiem šīs izlases modelī teica Krejči. “Daru to, kas nepieciešams komandai. Šodien nenospēlēju tik labi, tāpēc vairāk spēlēju uz citiem.” Rezultatīvi maču aizvadīja Martins Peterka, kuram pieci realizēti tālmetieni un 23 punkti.
Čehija uz turnīru atbraukusi ar daudziem plašākai publikai maz zināmiem uzvārdiem. Vairum spēlētājā pārstāv vietējā čempionāta klubus. Savainojumu dēļ izlasē nav Tomāšs Satoranskis un Jans Veselijs, karjeru izlasē beidzis Ondrejs Balvins, tāpat nav pieejams Patriks Auda, Jakubs Nečāšs un Dāvids Jelīneks. “Šīs komandas identitāte ir spēlēt ātri un agresīvi. Šodien (domāts pret Turciju - aut.), īpaši pirmajā ceturtdaļā, tieši tā arī spēlējām. Bijām fiziski un izdarījām spiedienu uz pretinieku.”
Krejči uzskata, ka, salīdzinot ar pirmo cīņu pret Portugāli, Čehija otrajā krietni progresējusi. ‘Laukumā darbojāmies ar pareizo intensitāti. Labāk kustējāmies, spēlējām agresīvāk un ar lielāku pārliecību, kas mums trūka pirmajā spēlē. Varam būt lepni par parādīto sniegumu,” teica Krejči, uzskaitot, ka jau šodien plkst. 14:45 čehiem plānots duelis pret Igauniju. Mērķis ir skaidrs - turpināt uzlabot sniegumu. “Protams, gribam uzvarēt!”
“Būs aizraujoši spēkoties pret Latviju,” uz jautājumu par mājinieci atbild Čehijas vienīgais pārstāvis NBA. “Pirmkārt, jo būs pilna arēna un būs skaļa atmosfēra. Un, protams, tāpēc, jo Kristaps ir mans komandas biedrs Atlantā, turklāt pazīstu vēl dažus spēlētājus Latvijas izlasē. Būs interesanti ar visiem redzēties.” Viņš atklāja, ka Kristapu Porziņģi ir jau paspējis satikt.
“Tikāmies Atlantā, kad viņu uz turieni aizmainīja,” atminas Krejči. Darījums notika jūnijā, neilgi pirms NBA drafta. “Nedaudz aprunājāmies. Man šķiet, ka viņš Atlantā nebija ilgu laiku, tikai, lai izietu fiziskās pārbaudes. Savukārt es jau posos mājās.” Kā jau minēts, Porziņģis nav vienīgais Krejči labi zināmais Latvijas izlases spēlētājs. “Pazīstu Artūru Žagaru un Artūru Kurucu, kuri ir mani vienaudži. Esam daudz viens pret otru spēlējuši un pavadījuši laiku nometnēs.”
Rīgā Eiropas čempionāts notika arī pirms desmit gadiem un arī tad Čehija bija Rīgas grupā. Toreiz apakšgrupā uzvarēja Latvija, bet cīņā par septīto vietu čehi revanšējās. Tad gan Krejči izlasē vēl nespēlēja. “Pilsēta ir jauka,” viņš atbildēja par novērojumiem Latvijas galvaspilsētā. “Dažas dienas te ir jauki atrasties, bet nez vai gribētu te dzīvot. Pilsēta kopumā ir skaista, ir labi restorāni un ir patīkami šeit būt. Pilsēta nedaudz atgādina Prāgu - daudz mazu ieliņu un labu restorānu.”
Latvijas un Čehijas izlašu spēle gaidāma kā pēdējā apakšgrupā - 3. septembrī. Pirms tam gan Čehija, gan Latvija aizvadīs pa divām spēlēm - čehi šodien pret igauņiem, bet Latvijai serbu un Nikolas Jokiča eksāmens.
