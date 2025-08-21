Divi Latvijas futbola klubi cīņā par Eirokausu rudeni: RFS viesojas pie Maltas čempiones, "Riga" - titulētās Prāgas "Sparta"
Šodien plkst. 20:00 un 21:00 RFS un "Riga FC" uzsāks UEFA Konferences līgas kvalifikācijas izšķirošo jeb "play-off" kārtu. Pirmajai izbraukumā duelis pret Maltas čempioni Hamrunas "Spartans", bet otrajai pret Čehijas titulētāko komandu un biežu Eiropas pamatturnīru dalībnieci - Prāgas "Sparta".
Vēl nekad divas Latvijas futbola komandas nav sasniegušas kāda Eiropas futbola turnīru pamatkārtu. Pirms "play-off" fāzes lielākas cerības to sasniegt pēc prognozēm var būt RFS, kamēr "Riga" pretiniekos ticis ļoti spēcīgs pretinieks.
RFS par otro Eirokausu rudeni pēc kārtas
RFS Konferences līgas pamatturnīrā spēlējusi 2022./2023. gada sezonā, kad vēl bija grupu turnīrs. Toreiz sešās spēlēs RFS izcīnīja divus punktus ar neizšķirtu palīdzību. Pirms gada RFS aizspēlējās līdz Eiropas līgas pamatturnīram, astoņās spēlēs tiekot pie vienas uzvaras pār slaveno Amsterdamas "Ajax", kā arī neizšķirtiem pret Stambulas "Galatasaray" un Briseles "Anderlecht".
Amsterdamas "Ajax" fani sarīko uguņošanu pie Brīvības pieminekļa; 23.01.2025.
Amsterdamas "Ajax" fani ar vērienīgu uguņošanu pie Brīvības pieminekļa gatavojas spēlei pret Latvijas čempioni RFS.
Šogad RFS Eirokausu kvalifikāciju sāka UEFA Čempionu līgā, pirmajā kārtā divu spēļu summā ar 2:0 pieveicot Tallinas "Levadia". Otrajā kārtā ar 1:5 tika atzīts Zviedrijas titulētākās komandas "Malmo" pārākums, kas lika pāriet uz Eiropas līgas kvalifikāciju. Tajā trešajā kārtā divu spēļu summā ar 1:3 tika atzīts Jāņa Ikaunieka bijušās komandas "KuPs" pārākums.
Savus padotos vairākkārtīgi kritizējis Viktors Morozs, sakot, ka bieži vien pieņemtie lēmumi nav tie labākie. Pret Somijas klubu Morozs bija neapmierināts ar komandas sniegumu abos mačos, bet pēc zaudējuma pret "Malmo" nespēja atrast argumentus Jāņa Ikaunieka nesavaldībai un nopelnītajam noraidījumam. Viņš arī šodien nedosies laukumā, jo saņēma trīs spēļu diskvalifikāciju.
Konferences līgas "play-off" pretiniece Maltas Hamrunas "Spartans" dibināts 1907. gadā un kluba pastāvēšanas vēsturē tas 11 reizes kļuvis par savas valsts čempionu. Kopš 2020./2021. gada sezonas vienība spējusi titulu iegūt veselas četras reizes. Komanda vēl nekad nav spēlējusi kāda Eirokausa pamatturnīrā - 2022. gada vasarā Konferences līgas "play-off" kārtā tā apstājās pret Belgradas "Partizan".
Šajā vasarā klubs, tāpat kā RFS, kvalifikāciju sāka Čempionu līgā, pirmajā kārtā divu spēļu summā pēcspēles sitienu sērijā pieveicot Viļņas "Žalgiris". Otrajā kārtā tas 0:6 piekāpās Kijivas "Dynamo", bet Eiropas līgas trešajā kārtā ar 2:5 atzina Telavivas "Maccabi" pārākumu. Kluba spēlētāju vērtība pēc "Transfermarkt" datiem ir 4,56 miljoni eiro, kas ir mazāk nekā RFS.
✈️🇲🇹 Šodien ar čarterreisu ērti ieradāmies Maltā. Patīkamas atmiņas pārņem, atgriežoties viesnīcā, kur pirms trim gadiem jau dzīvojām savā vēsturiskajā sezonā, pirmoreiz iekļūstot Konferences līgas grupu turnīrā. pic.twitter.com/zsOaUL7egs— FC RFS (@RFSDaily) August 20, 2025
"Riga FC" jātiek pāri ļoti spēcīgam pretiniekam
Par pirmo Eirokausu rudeni komandas pastāvēšanas vēsturē cīnīsies "Riga FC". Divas reizes klubs spēlējis izšķirošajā "play-off" kārtā, abās līdz šim zaudējot. 2019./2020. gadā Eiropas līgas izšķirošajā kārtā klubs ar 2:3 piekāpās Dānijas "Kobenhavn", bet 2021. gada vasarā Konferences līgas "play-off" kārtā ar 2:4 Gibraltāra klubam "Lincoln Red Imps".
Šogad "Riga" Konferences līgas kvalifikāciju uzsāka no otrās kārtas, aizraujošā duelī pieveicot Gruzijas "Dila Gori". Pēc uzvaras 2:1 savā laukumā sekoja rezultatīvs futbols izbraukumā, mača kompensācijas laikā kapteinim Antonijam Černomordijam panākot izlīdzinājumu un ievedot "Riga" nākamajā kārtā.
Trešajā kārtā pret spēcīgo Izraēlas Jeruzalemes "Beitar" klubs pamatus tikšanai tālāk ielika mājas mačā "Skonto" stadionā, uzvarot ar 3:0. Izbraukumā neitrālajā laukumā Rumānijā ātri tika ielaisti divi vārti, taču pašu viens gūtais gols ļāva uzvarēt divu spēļu summā ar 4:3.
Lai tiktu Konferences līgā būs jāparvar ciets rieksts Čehijas titulētākās komandas Prāgas "Sparta" izskatā. Vienība dibināta 1893. gadā un pastāvēšanas vēsturē 38 reizes triumfējusi vietējā čempionātā (pēdējo reizi 2023./2024. gada sezonā). Tāpat "Sparta" 16 reizes kļuvusi par savas valsts kausa ieguvēju un divas reizes par Superkausa izcīnītāju.
"Sparta" ir bieža Eirokausu pamatturnīru dalībniece. Vēl pagājušajā sezonā tā, pārvarot kvalifikāciju, spēlēja Čempionu līgas pamatturnīrā, astoņās spēlēs piedzīvojot sešus zaudējumus pret tādām komandām kā Mančestras "City", "Brest", Madrides "Atletico", Roterdamas "Feyenoord", Milānas "Inter" un Leverkūzenes "Bayer". Vienīgais panākums tika svinēts pret Zalcburgas "Red Bull", bet pret "Stuttgart" tika fiksēts neizšķirts.
Pagājušajā sezonā komanda ieņēma tikai ceturto vietu Čehijas augstākajā līgā, kas deva iespēju spēlēt Konferences līgas kvalifikācijā. Tās otrajā kārtā divu spēļu summā ar 5:2 tika pārspēta Kazahstānas "Aktobe", bet trešajā ar 6:2 Armēnijas "Ararat". Šo sezonu vietējā čempionātā "Sparta" sākusi ar četrām uzvarām, vienu neizšķirtu un pirmo vietu tabulā.
Prāgas "Sparta" futbolistu kopējā tirgus vērtība lēšama 70,78 miljonu eiro apmērā. Tikai rezerves vārtsargiem vērtība ir zem miljons eiro. Visiem citiem futbolistiem tā ir robežās no viena līdz pat septiņiem miljoniem. Šajā pārī izteikta favorīte ir Prāgas komanda.
Atbildes spēles abos pāros tiks aizvadītas pēc nedēļas. Trešdien, 27. augustā, kad sāksies Eiropas čempionāts basketbolā, "Riga" uzņems "Sparta" komandu, bet dienu vēlāk, 28. augustā LNK Sporta parkā atbildes duelis gaidāms RFS un Hamrunas "Spartans" starpā.