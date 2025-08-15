Viktors Morozs skarbs pret RFS sniegumu Somijā, "Riga" treneris saviļņots par tikšanu nākamajā kārtā
Dažādos noskaņojumos ceturtdienas vakarā Eiropas un Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas noslēdza Latvijas futbola klubi RFS un "Riga". Viktors Morozs pēc zaudējuma somu klubam kritizēja padotos par sniegumu, bet "Riga" treneris Adrians Guļa pēc Izraēlas kluba pārspēšanas pauda lepnumu.
Jau ziņots, ka Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā RFS ceturtdien viesos ar 0:1 (0:0) zaudēja Somijas čempionei Koupio "KuPS", divu spēļu summā piekāpjoties ar 1:3. "Ir vilšanās, ka komanda nedemonstrēja to spēli, kādu mēs varam spēlēt. Šodien mēs tā nevarējām spēlēt, un pretinieks bija daudz labāks," teica Morozs.
"Arī daži atsevišķu futbolistu pieņemtie lēmumi atgādināja situāciju, ka mēs neesam trenējušies un uzreiz esam sākuši spēlēt. Tas man nepatika," uzsvēra treneris, piezīmējot, ka ceturtdien Somijas komanda bija labākā komanda laukumā. ""KuPS" iekļuva nākamajā kārtā nevis dažu mūsu kļūdu, bet ļoti daudzu mūsu kļūdu dēļ," norādīja treneris. "Mēs nespēlējām tādu futbolu, kam gatavojāmies."
Viņš minēja, ka komandas uzdevums bija presingot laukumā, taču ne vienmēr tas izdevās. "Varbūt nedaudz iespaidoja spēle mākslīgajā laukumā, kas pretiniekiem bija pierastāk, taču arī mūsu komandā bija futbolisti, kuri tam teicami piemērojās un kuriem kā laba līmeņa spēlētājiem bija vienalga, uz kāda seguma tiek spēlēts," norādīja Morozs. "Ja daudziem spēlētājiem ar to neizdodas tikt galā, ir ļoti grūti izpildīt spēles plānu."
Morozs uzņēmās atbildību par dažām veiktajām maiņām. "Cerējām, ka komanda spēlēs labāk, taču redzējām, ka, lai arī viņi gribēja, daudzās situācijās nenospēlēja pietiekami gudri," skaidroja treneris. "Otrajā puslaikā mūsu spēlē bija haoss, un mēs nespēlējām tā, kā gribējām." Treneris izteica cerību, ka mača kompensācijas laikā pēc savstarpējās sadursmes savainotajam pretinieku vārtsargam Johannesam Kreidlam un aizsargam Samuli Mietinenam viss būs labi.
"Kreidls abos mačos teicami spēlēja pēc centrējumiem, tverot apmēram 90 procentu soda laukumā raidīto bumbu," pretinieku vārtsarga sniegumu uzteica Morozs. "Tas arī bija ievērojams priekšnosacījums tam, ka nevarējām dabūt bumbu pretinieku vārtos."
Turpinājumā RFS cīnīsies UEFA Konferences līgas "play-off" kārtā, kurā pretiniece būs Hamrunas "Spartans" no Maltas, kas divu spēļu summā Eiropas līgas trešajā kārtā ar 2:5 zaudēja Izraēlas klubam Telavivas "Maccabi".
"Tās bija divas lieliskas spēles, un "play-off" kārtā mums ir brīnišķīgs pretinieks Prāgas "Sparta". Esmu priecīgs, bet gribu, lai arī puiši izbauda šo momentu, jo viņiem nav tik daudz iespēju spēlēt "play-off" kārtā," pēc mača teikto Guļa. "Viņiem jāsaprot, ko viņi ir paveikuši, un to, ka darbs vēl nav paveikts, jo mūsu sapņi vēl nav piepildīti."
Treneris atzīmēja, ka spēles nebija vieglas un Rīgas komanda tikās ar patiešām spēcīgu pretinieku. "Šodien pēc zaudētā pirmā puslaika pamainījām novietojumu laukumā un otrajā puslaikā nospēlējām patiešām spēcīgi," stāsta Guļa. "Varējām nodrošināt uzvaru ātrāk, bet tā būs laba skola spēlētājiem, un mēs pieveicām patiešām spēcīgu pretinieku." "Novērtēju cīņassparu, komandas garu un vairākus labus risinājumus aizsardzībā," uzsvēra treneris.
"Sākums atbildes spēlē nebija viegls, jo pretinieki joprojām ticēja, ka var kļūt par uzvarētājiem šajā duelī, otrās kārtas mačā ar Nikšičas "Sutjeska" iesita piecus vārtus tik vienkārši un bija ļoti pārliecināti par saviem spēkiem, bet mēs atbildējām ar labu spēli pēc 0:2 pirmajā puslaikā," skaidroja treneris. Viņš minēja, ka visi Rīgas kluba spēlētāji gribēja skriet, cīnīties un presingot un tā bija lieliska skola futbolistiem.
"Pateicos komandai un komandas garam, jo daži spēlētāji devās laukumā uz maiņu un spēja mainīt cīņas gaitu," uzsver treneris, piebilstot, ka "Beitar" spēlē patiešām labi spēlētāji un ka pretinieku komandas spēles stils ar presingu un bumbas pārvaldīšanas futbolu Guļam patīk.
"Riga" futbolisti "play-off" kārtā tiksies ar Prāgas "Sparta", kas divu maču summā ar 6:2 sagrāva Erevānas "Ararat-Armenia".