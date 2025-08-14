"Riga" futbolisti sasnieguši UEFA Konferences līgas kvalifikācijas izšķirošo kārtu
Latvijas vicečempione futbolā "Riga" ceturtdien ar 1:3 piekāpās Izraēlas vienībai Jeruzalemes "Beitar", tomēr ar kopējo rezultātu divu maču summā 4:2 tika pie uzvaras un iekļuva izšķirošajā UEFA Konferences līgas kvalifikācijas kārtā.
Laukuma saimniekus sestajā minūtē vadībā izvirzīja Omers Atzili, kurš īsi pēc rīdzinieku neizmantotas iespējas uzbrukumā rezultatīvi noslēdza "Beitar" uzbrukumu. Savukārt 24.minūtē Jeruzalemes komandas pārsvaru dubultoja Timotijs Muzje.
Otrajā puslaikā "Riga" rindās dzelteno kartīti nopelnīja Režinaldu Ramiress, bet turpinājumā brīdinājumus nopelnīja arī Orlando Galo un Mohameds Ngoms.
Pamatlaika izskaņā "Beitar" uzbrucējs Džonbosko Kalu tika pie bumbas "Riga" vārtu priekšā, taču viņš sita bumbu garām rīdzinieku vārtu stabam.
Nepilnas piecas minūtes līdz pamatlaika beigām "Riga" labā vārtus guva Antoni Kontrerass. Precīzais sitiens ļāva atjaunot drošāku pārsvaru divu maču summā.
Kompensācijas laika izskaņā vēl laukuma saimnieku labā vārtus guva Silva Kani, bet tas neliedza "Riga" tikt pie uzvaras divu spēļu summā un iekļūt kvalifikācijas izšķirošajā kārtā.
"Riga" futbolistiem "play-off" kārtā pretī stāsies Prāgas "Sparta", kas divu maču summā ar 6:2 sagrāva Erevānas "Ararat-Armenia".
Pirms nedēļas Rīgā Latvijas klubs svinēja pārliecinošu uzvaru pār "Beitar" ar 3:0.
"Riga" otrās kārtas duelī ar 5:4 pieveica Gruzijas vienību "Dila", bet "Beitar" otrajā kārtā ar 7:3 pārspēja Melnkalnes klubu Nikšičas "Sutjeska".
Pērn rīdzinieki nepārvarēja Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. "Beitar" pagājušajā sezonā nespēlēja Eirokausos, bet 2023.gadā piedzīvoja zaudējumu Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā.
"Beitar", kas Izraēlas meistarsacīkstēs bija ceturtā, pirms deviņiem gadiem UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā tikās ar Jelgavas komandu, divu maču summā uzvarot ar 4:1.
Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils".
Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".