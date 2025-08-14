RFS futbolisti piedzīvo sāpīgu zaudējumu un nepārvar UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešo kārtu
Latvijas čempionvienība futbolā RFS ceturtdien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu un viesos ar 0:1 (0:0) piekāpās Somijas čempionei Koupio "KuPS".
Divu spēļu summā rīdzinieki piekāpās ar 1:3 un turpinājumā par iekļūšanu UEFA sacensību pamatturnīrā cīnīsies Konferences līgas "play-off" kārtā.
Jau otrajā minūtē dzelteno kartīti RFS rindās nopelnīja Roberts Veips, bet pirmā puslaika turpinājumā vēl divi pretinieku spēlētāji nopelnīja pa brīdinājumam.
Pēc spēlētām aptuveni 35 minūtēm laukuma saimnieki savā soda laukumā spēlēja apstādināt Bartelemī Diedjū, un mača tiesnesis nozīmēja uz "KuPS" vārtiem 11 metru soda sitienu. Pēc tam tiesnesis pārbaudīja epizodi video atkārtojumā un "pendeli" atcēla.
Otrā puslaika ievadā Koupio vienību vadībā izvirzīja Peteri Pennanens, kura sitienu nespēja atvairīt RFS vārtsargs Marko Maričs. Mača turpinājumā pēc saķeršanās ar pretinieku 81.minūtē dzelteno kartīti nopelnīja vēl RFS kapteinis Žiga Lipuščeks.
Kompensācijas laikā lēcienā ar galvām sasitās divi "KuPS" futbolisti un mačs uz laiku tika apturēts, taču, kad spēle atsākās, RFS vairs nespēja gūt vārtus un piedzīvoja zaudējumu.
Pagājušajā trešdienā Rīgā notikušajā spēlē RFS zaudēja ar 1:2. Turpinājumā RFS cīnīsies UEFA Konferences līgas "play-off" kārtā, kurā pretiniece būs Hamrunas "Spartans" no Maltas vai Izraēlas klubs Telavivas "Maccabi". Pirmajā spēlē ar 2:1 uzvarēja "Maccabi". RFS nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu, divu maču summā ar 1:5 zaudējot Zviedrijas čempionei "Malmo". Pirms tam pirmajā kārtā rīdzinieki divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia".
Savukārt "KuPS" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 1:0 pārspēja Orhejas "Milsami" no Moldovas, bet otrajā kārtā ar 2:3 piekāpās Kazahstānas pagājušās sezonas labākajai komandai Almati "Kairat". Abas ir savu nacionālo čempionātu pašreizējās vicelīderes. Arī atbildes mačā pret "KuPS" nevarēja palīdzēt Jānis Ikaunieks, kurš otrajā spēlē ar "Malmo" nopelnīja sarkano kartīti.
Pagājušajā sezonā RFS sasniedza Eiropas līgas pamatturnīru, tajā ieņemot 32.vietu.