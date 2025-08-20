Latvijas basketbola izlasei Atēnās superzvaigznes Adetokunbo un Grieķijas pārbaudījums
Šodien plkst. 20:00 Atēnās pret Grieķiju Latvijas vīriešu basketbola izlase turpinās gatavošanos 2025. gada Eiropas čempionātam. Spēles tiešraide kanālā TV6.
Grieķijas basketbola izlase līdz šim aizvadījusi četrus pārbaudes mačus, uzvaras un zaudējumus dalot uz pusēm. Ar 74:60 un 69:61 tika pārspētas attiecīgi Beļģijas un Melnkalnes valstsvienības, savukārt ar 66:76 un 58:75 attiecīgi atzīts Serbijas un Izraēlas pārākums.
Līdzšinējos četros mačos Grieķijas izlasei gan nevarēja palīdzēt tās lielākā basketbola zvaigzne - Jannis Adetokunbo. Vietējais medijis SDNA ziņoja, ka viņa nespēlēšana pārbaudes mačos bija saistībā ar nenokārtotu apdrošināšanu. FIBA un NBA gan ir panākta vienošanās, kā rezultātā tiek ļauta pasaules labākās līgas spēlētāju dalība izlašu turnīros noteiktas dienas, taču ik vasaru var pastāvēt arī izņēmumi. Grieķijas Basketbola federācija divas dienas pirms spēles pret Latviju oficiāli ziņoja, ka Jannis būs izlases rīcībā.
Bez Jaņņa kandidātu sarakstā ir arī abi viņa brāļi - nesen traumu izārstējušais Tanasis un Kosts. Izlasē atgriezies saspēles vadītājs Kosts Slukass, naturalizētā basketbolista vietu aizņēmis Tailers Dorsijs, un kopumā sastāvu pārsvarā veido abu grieķu flagmaņu, Atēnu "Panathinaikos" un Pireju "Olympiacos" spēlētāji. Grieķijas izlases treneris ir bijusī basketbola leģenda Vasilis Spanulis, kurš ikdienā trenē ULEB Eirolīgas klubu "Monaco".
Latvijas basketbola izlase pirmajās trijās spēlēs demonstrējusi augstu potenciālu uzbrukumā, bet nepieciešami uzlabojumi aizsardzībā - pret Itāliju ielaists 91 punkts, Lietuvu 109, Slovēniju - 88. Spēlēs Rīgā pret abiem pretiniekiem pirmajā puslaikā ielaisti 50 punkti. Redzams, ka nepieciešama lielāka sapratne, kā arī treneri daudz eksperimentējuši ar dažādām sastāva variācijām. Daudz var nākties domāt par veidu, kā aizlāpīt uzbrucēja pozīciju, kuru ietekmējusi savainojumi.
Lukas Banki trenētajai izlasei šī kļūs par pirmspēdējo pārbaudi. Dienu vēlāk gaidāma spēle turpat Atēnās pret Itāliju. Deviņas dienas pirms turnīra sākuma Eiropas čempionāta izplatītajā spēka rangā Latvija turpināja ieņemt piekto vietu. Sastāvā joprojām ir neskaidrības par Rodiona Kuruca veselību, piesardzības nolūkos pret Lietuvu un Slovēniju nespēlēja Artūrs Žagars. Zināms, ka uz Atēnām otrdien, 19. augustā, devās visi 16 spēlētāji, kas turpina cīņu par vietu ierindā uz Eiropas čempionātu.
Pēdējo reizi pret Grieķiju Latvijas basketbolisti cīnījās 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā, abās reizēs esot spēcīgāka. Uzvara Krētā 2022. gada novembrī ļāva nodrošināt ceļazīmi uz Pasaules kausa finālturnīru, pēcāk 2023. gada februārī uzvarot arī savu skatītāju priekšā.
Latvijas izlase Eiropas čempionātā spēlēs A grupā pret Turcijas, Serbijas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles valstsvienībām. Grieķija atradīsies C grupā, kur spēlēs arī Itālijas, Spānijas, Gruzijas, Bosnijas un Hercegovinas, kā arī Kipras valstsvienības. Eiropas čempionāts no 27. augusta līdz 14. septembrim notiks Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā, Rīgai bez grupu turnīra uzņemot arī visas izslēgšanas cīņas.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Grieķijas basketbola izlases kandidātu saraksts:
Kosts Papanikolau, Jannulis Larencakis, Kosts Adetokunbo, Tailers Dorsijs, Omirs Necipoglu, Antonis Karajanidis (visi - Pirejas "Olympiacos", Grieķija), Kosts Slukass, Dins Mitoglu, Panajotis Kalaidzakis, Vasilis Toliopuls, Aleksandrs Samodurovs (visi - Atēnu "Panathinaikos", Grieķija), Jannis Adetokunbo (Milvoki "Bucks", NBA), Dimitris Kacivelis (Atēnu AEK, Grieķija), Nikoss Hugass (Ļubļanas "Cedevita Olimpija", Slovēnija), Tanasis Adetokunbo (bez kluba), Aleksandrs Nikolaidis ("Marousi", Grieķija), Lefteris Liotopuloss ("St.Jonh's University", NCAA), Nass Bazins (Patras "Promitheas", Grieķija).
