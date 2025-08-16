Latvijas basketbola izlase ar spēcīgu izrāvienu pārbaudes spēlē izcīna uzvaru pār Slovēniju
Latvijas vīriešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, sestdien pēdējā pārbaudes spēlē savā laukumā pēc rezultatīva izrāviena trešās ceturtdaļas ievadā izcīnīja uzvaru.
Latvija ar 100:88 (21:31, 29:21, 27:13, 23:23) uzvarēja Slovēniju.
Kristaps Porziņģis ar 20 gūtajiem punktiem un sešām atlēkušajām bumbām bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, Dāvis Bertāns pievienoja 16 punktus, bet vēl 12 punktus pievienoja Rihards Lomažs un Dairis Bertāns.
Slovēnijas izlasē ar 26 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Luka Dončičs, kamēr pa 15 punktiem iekrāja Klemens Prepeličs un Gregors Hrovats.
Pēc mača ievadā slovēņu veiktā 8:0 izrāviena Latvija pēc pirmās ceturtdaļas bija iedzinējos ar 21:31, bet otrās ceturtdaļas vidū latvieši jau panāca neizšķirtu 39:39.
Otrās ceturtdaļas turpinājumā Latvijas basketbolisti pirmo reizi mačā izvirzījās vadībā un iekrāja četru punktu pārsvaru, taču līdz puslaika pārtraukumam Latvija to nenosargāja, atrodoties iedzinējos ar -2.
Savukārt trešās ceturtdaļas ievadā 18 punktu izrāvienu jau veica latvieši, panākot +16. Pēc sadursmes ar Mejeri un vienu no komandas biedriem slovēņiem vairs nevarēja palīdzēt Dončičs, un atlikušajā spēles daļā latvieši nosargāja panākumu.
Pēc pārbaudes spēles pret Slovēniju Latvijas basketbolisti nākamnedēļ Atēnās spēkosies ar Grieķiju un Itāliju.
Ceturtdien latvieši savā laukumā ar 105:109 papildlaikā zaudēja Lietuvai. Piektdien Lietuva pie sevis uzņēma Slovēniju bez Dončiča ierindā un uzvarēja ar 94:72.
Rīgā pārbaudes mačā nepiedalās Artūrs Žagars un Rodions Kurucs, bet nedēļas vidū treniņnometne traumas dēļ noslēdzās Mārtiņam Laksam.
Pagājušajā nedēļā Latvijas izlase aizvadīja treniņnometni Slovēnijā, kas noslēdzās Triestē ar pārbaudes spēli pret Itāliju, kurai tika piedzīvots zaudējums ar 75:91. Slovēņi pagājušajā nedēļā pārbaudes mačos tikās ar Vāciju un abos zaudēja (89:103, 70:80).
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks (Ļeidas "Hiopos", Spānija).
Slovēnijas izlases kandidātu saraksts: Aleksejs Nikoličs, Miha Cerkveniks, Roks Radovičs (visi - Ļubļanas "Olimpija"), Žaks Smrekars, Roberts Jurkovičs (abi - Novo Mesto "Krka"), Luka Dončičs (Losandželosas "Lakers", NBA), Urbans Krofličs (Belgradas "Mega", Serbija), Marks Padjens ("Ļubļanas "Ilirija"), Klemens Prepeličs ("Dubai", AAE), Leons Stergars (Kortreikas "Spurs", Beļģija) Edo Muričs ("Lleida", Spānija), Gregors Hrovats ("Dijon", Francija), Martins Krampeļs (Jalovas "Yalovaspor", Turcija), Luka Ščuka (Braunšveigas "Lowen", Vācija), Alens Omičs (Podgoricas "Budučnost", Melnkalne).