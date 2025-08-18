Lauri Markanens turpina uguņot pārbaudes spēlēs, Vučevičam Melnkalnes uzvarā "double-double" rādītāji
Turpinot gatavošanos šī gada Eiropas basketbola čempionātam, svētdien pārbaudes mačos pie uzvarām tika Somijas, Melnkalnes, kā arī Bosnijas un Hercegovijas valstsvienības.
Divu Eiropas čempionāta rīkotājvalstu duelī somi viesos ar 99:87 pieveica Polijas izlasi. Neapturams kārtējo maču bija somu centra uzbrucējs Lauri Markanens, kurš izcēlās ar 42 gūtiem punktiem un izcīnītām 12 bumbām zem groziem. Iepriekš uzvarētajos mačos pret Beļģiju (105:62 un 92:74) viņš atzīmējās ar 48 un 31 punktu. Poļu rindās rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Aleksandrs Romāns Balcerovskis.
Lauri Markkanen in three EuroBasket exhibition games for Finland:— Underdog NBA (@UnderdogNBA) August 17, 2025
Tikmēr ceturto zaudējumu piecos pārbaudes mačos piedzīvoja Beļģijas izlase, kas savā laukumā ar 60:73 atzina Bosnijas un Hercegovijas valstsvienības pārākumu. Uzvarētājiem 21 punktu guva Amars Alibegovičs, bet ar 15 punktiem izcēlās Jusufs Nurkičs, kamēr beļģu rindās 12 punkti Hansam Vanveijnam. Vēl vienā pārbaudes mačā Melnkalnes basketbolisti savā laukumā ar 88:76 pieveica Izraēlas basketbolistus. Melnkalniešu sastāvā 27+10 sakrāja Nikola Vučevičs, bet izraēliešu rindās ar 16 punktiem rezultatīvākais bija Romāns Sorkins.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju, B grupā Tamperē cīnīsies mājinieki somi, Vācijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Zviedrijas un Melnkalnes izlases, C grupā Limasolā spēkiem mērosies Kipras, Bosnijas un Hercegovinas, Itālijas, Gruzijas, Spānijas un Grieķijas izlases, savukārt D grupā būs mājas komanda Polija, kā arī Islande, Francija, Slovēnija, Beļģija un Izraēla. Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.