"Viņš nevar paskriet!" Bosnijas basketbola izlases treneris netaupa kritiku lielākajai zvaigznei Nurkičam
Bosnijas un Hercegovinas basketbola izlases galvenais treneris Adis Bečiragičs pēc ceturtā zaudējuma pārbaudes spēlēs pirms 2025. gada Eiropas čempionāta skarbi kritizējis valsts lielāko šī sporta veida zvaigzni, Jusufu Nurkiču.
Pagaidām bez uzvarām 2025. gada Eiropas čempionātam basketbolā gatavojas Bosnijas un Hercegovinas izlase. Ķīnā jūlija beigās bosnieši ar 70:90 un 75:77 divas reizes piekāpās Ķīnai, pēc kā sekoja neveiksmes pret Serbiju (89:126) un Melnkalni (90:102).
Bosnijas basketbola lielākās zvaigznes ir Džanans Musa, kurš pēc laika Madrides "Real" kļuvis par Dāvja Bertāna komandas biedru Apvienoto Arābu Emirātu klubā "Dubai". Tikmēr Jusufs Nurkičs ir ilggadējs NBA basketbolists, šovasar viņu gan no Šarlotas "Hornets" aizmainīja uz Jūtas "Jazz".
Pēc neveiksmes pret Melnkalni neapmierināts ar savas lielākās basketbola zvaigznes fizisko formu bija Bosnijas galvenais treneris Adis Bečiragičs. "Jusufs Nurkičs nav formā un knapi var paskriet." Pagaidām vēl ar komandu netrenējas naturalizētais Ksavjērs Kastaneda, kurš pēdējo sezonu aizvadīja Francijas "JL Bourg", bet nākamajā spēlēs ACB līgas komandā Malagas "Unicaja". Viņš Bosnijas pasi ieguva pagājušā gada novembrī.
"Viņš netrenējas. Pieci uz pieci basketbolu Ksavjērs sāka spēlēt tikai pirms divām dienām. Viņam jāiekļaujas komandā, kas kopā spēlējusi divus gadus," minēja treneris. "Mums ir labāk jāsagatavojas spēlēm. Mēs pametām garām 18 soda metienus pret Serbiju. Melnkalne ir laba komanda, taču ceru, ka mēs, treneri, spēsim pārliecināt spēlētājus, kur ir problēmas."
Sagatavošanās periodā Bosnija aizvadīs vēl veselas četras spēles. 16. un 17. augustā pret Lielbritāniju un Beļģiju, pēc kā sekos vēl divi mači pret beļģiem 23. un 24. augustā. 2025. gada Eiropas čempionāta grupā Bosnija spēlēs Kiprā pret Spānijas, Itālijas, Grieķijas, Gruzijas un Kipras valstsvienībām.