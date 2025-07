Šahisti nepadomā gājienu uz priekšu, Latvijas medaļu birums un leģendas nāve

Latvijas sporta dīķi aizejošajā nedēļā visskaļāk saviļņoja šaha kaislības. Latvijas Šaha federācijas sākotnēji atbalstītā, bet vēlāk “nemaz vairs īsti nepamanītā” turnīrā Jūrmalā ieradies bija Starptautiskās Šaha federācija (FIDE) prezidents Arkādijs Dvorkovičs. Daudziem šķiet, ka par to būtu jāpriecājas un bezmaz jālepojas, tomēr agresorvalsts sporta funkcionārs savulaik bijis augstos amatos Krievijas politikā (nekas arī īsti neliecina, ka būtu atsvešinājies no kaimiņvalsts elites) un nav starp vispozitīvāk vērtētajiem sporta organizāciju vadītājiem pasaulē. Notikušais ticis pamanīts arī Latvijas sporta vadošo organizāciju vidū, pavērosim, ar ko šis šahistiem galu galā beigsies. Pasaules mērogā viena no skaļākajām vēstīm bija reslinga un Holivudas šovbiznesa zvaigznes Halka Hogana nāve – miljoniem cilvēku viņš bija elks ar savām izdarībām sportu un aktiermākslu vienojošajā cīņā izrādē – WWE organizācijā. Donalds Tramps turpina izklaidēt sporta draugus ASV, Oleksandrs Usiks turpina mirdzēt pie boksa debesīm, bet Latvijas jaunās sporta zvaigznes no presitžā Eiropas Jaunatnes Vasaras sporta festivāla (EYOF) Ziemeļmaķedonijā pārveduši pat četras godalgas.