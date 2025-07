Būt čempionei ir asinīs: kā uzauga un basketbola pasauli iekaroja Uļjana Semjonova?

“Tajā laikā spēcīgākās bija Eiropas komandas – vispirms jau Bulgārija un Čehoslovākija. Aizbraucām uz Monreālu un pat apjukām – skatījāmies apkārt lielām acīm kā aitiņas uz jauniem vārtiem... Visapkārt sporta zvaigznes. Savā sporta veidā mēs pašas bijām zvaigznes, savā vidē visas zinājām, bet tur – sēdi olimpiskajā ciematā uz soliņa un skaties, kā te slaveni vieglatlēti paiet garām, te svarcēlāji, te rumāņu vingrotāja Komeneči iet... Daži bija redzēti, dažus pazinām. Gaisotne – neaprakstāma neatkarīgi no tā, cik liela zvaigzne tu esi savā sporta veidā. Olimpiskās spēles ne ar ko nevar aizstāt, un tāpēc katram kaut vai piedalīšanās tajās ir īpašs notikums. Lielākā daļa sportistu taču tā arī nekad netiek uz olimpiādi,” pirmos iespaidus Monreālā atceras Uļa. “Gājām no olimpiskā ciemata, lai brauktu uz treniņu, redzam – riteņbraucēji atgriežas no sacensībām, jo tajā dienā bija 100 km komandu brauciens šosejā. Ejam klāt pie Kaminska no Minskas un prasām – nu, kā gāja? Tālākais man ir acu priekšā, it kā vakar tas būtu noticis – Kaminskis paver treniņjaku, un tur ir zelta medaļa. Tik skaista... Es arī tādu gribu!”