Juriste: pret Sedokovu iesniegtas prasības tiesā par Timmas novešanu līdz pašnāvībai, turpinās arī viņas mantas meklēšana. "No kurienes viņai tik daudz naudas?"

Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos aizvainojošos izteikumus, taču aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē. “Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova.